Rợn người trước lời khai của kẻ thủ ác truy sát cả nhà vợ, chém chết cháu bé 2 tuổi ở Hà Nội

Xã hội 10/01/2023 07:24

Liên quan đến vụ con rể truy sát cả nhà vợ và chém chết cháu bé 2 tuổi ở Hà Nội, mới đây lực lượng chức năng đã tìm ra nguyên nhân thông qua lấy lời khai ban đầu của hung thủ.

Theo thông tin từ báo VOV, liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào sáng 9/1 tại thôn Bến, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Hoàng Văn Phi (SN 1985, trú xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn).

Theo thông tin ban đầu, nghi do mâu thuẫn gia đình nên Phi đã cầm dao sang nhà bố vợ là ông H (SN 1958 ở xã Đức Hòa) để "nói chuyện".

Rợn người trước lời khai của kẻ thủ ác truy sát cả nhà vợ, chém chết cháu bé 2 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VOV 

Khi sang đến nơi, đối tượng vung dao chém ông H, anh Nguyễn Quốc D (SN 1989, con ông H) và cháu bé (SN 2020) là cháu nội của ông H, khiến 3 người bị thương nặng.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Rợn người trước lời khai của kẻ thủ ác truy sát cả nhà vợ, chém chết cháu bé 2 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 2
Chân dung kẻ thủ ác Hoàng Văn Phi - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống 

Thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống cho biết thêm, thông qua điều tra ban đầu, đối tượng Hoàng Văn Phi khai nhận: Từ đầu năm 2021, Phi thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau với vợ. Ngày 7/1, do bị đau đầu, Phi nghi ngờ vợ cho thuốc độc vào nước hại mình và cho rằng gia đình nhà vợ xúi giục nên khoảng 9h45 ngày 9/1, đối tượng đi xe máy một mình, mang theo dao loại bản to đến nhà bố vợ gây án.

Sau khi nhận được tin, Công an huyện Sóc Sơn đã đến hiện trường cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng.

Được biết, người đàn ông này là cán bộ quản lý trật tự xây dựng UBND xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn và mới về làm rể ở xã Đức Hòa được một thời gian.

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