Với mục đích khoe hạnh phúc “tập 2”, anh chàng đăng ảnh người vợ đảm đang lên Facebook. Tuy nhiên, hình ảnh chị vợ phải rửa đống chén ngổn ngang lại trở thành bức ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Sau khi trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, người đàn ông này quen được 1 cô gái và quyết định kết hôn sau 4 tháng yêu đương. Vì muốn nhận lời chúc phúc của mọi người, anh chàng đã đăng ảnh của vợ lên Facebook. Tuy nhiên, đâu ai ngờ nó lại trở thành bức ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Chia sẻ của người chồng trên Facebook: “Mình chỉ muốn khoe với mọi người đây là tập 2 của mình đấy. Mình với vợ cũ ly hôn được gần 4 năm rồi. Mình có một cô con gái rất đáng yêu. Sau vài mối tình thì mình gặp vợ mình bây giờ. Yêu được 4 tháng thì bọn mình cưới. Giờ thì cô ấy rất yêu thương mình và con gái. Còn về phần gia đình mình thì yêu thương và coi cô ấy như con gái luôn”.

Bài viết của anh chồng nhận về nhiều ý kiến trái chiều của dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Điều đáng chú ý là kèm theo dòng status khoe vợ, người này còn đăng kèm theo 2 bức ảnh cô gái “bơi” giữa đống chén ngổn ngang. Mặc dù anh chàng đã giải thích sau đó là sẽ có thêm 6 - 7 người rửa cùng nhưng vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Bức ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

“Yêu thương như con mà để ra rửa chén trước 1 đống, đợi được 6, 7 người anh bảo sẽ ra rửa cùng đấy thì chị này rửa xong đống chén đĩa đấy rồi. Đã qua 1 lần đò, cưới vợ lần 2 rồi thì anh cũng nên chú ý đừng để chị ấy chịu cực”, K.L bình luận.

“Chúc mừng anh vì may thay con anh còn được yêu thương. Nhưng cũng phải xem hậu vận anh ạ, con anh con tôi con chúng ta, cưới rồi sống dăm ba năm mới nhiều vấn đề”, một người dùng mạng xã hội chia sẻ.

"Mình thấy rửa chén vầy cũng không có gì quá đáng, anh ấy cũng nói là sẽ có người rửa cùng nên mọi người cũng đừng quá gay gắt", M.N lên tiếng bênh vực anh chồng.

Mặc dù hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin gì thêm nhưng câu chuyện trên hiện vẫn đang gây bão mạng xã hội.

Bảng thông báo không cho vợ chồng ngủ chung vì ngại lây virus Covid-19 gây tranh cãi, chính quyền lên tiếng nhưng vẫn không làm cư dân mạng hài lòng Do lo ngại việc lây nhiễm Covid-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc, nhiều tỉnh thành đã đưa ra các biện pháp ngăn chặn chặt chẽ, tuy nhiên trong số đó lại có bảng thông báo gây tranh cãi trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quen-4-thang-roi-cuoi-chong-khoe-anh-vo-thu-2-ben-dong-chen-ngon-ngang-ai-de-gay-tranh-cai-352708.html