Quảng Trị: Gã chồng nghi đánh chết vợ cũ lộ thêm chuyện dâm ô con riêng của nạn nhân nhiều lần

Xã hội 14/08/2019 16:13

Trong quá trình điều tra nghi án đánh vợ cũ tử vong, cơ quan công an phát hiện Tuấn Anh có hành vi dâm ô con riêng của vợ.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết đơn vị này đang chờ kết luận giám định pháp y từ viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) liên quan đến cái chết của chị H.T.S (39 tuổi, trú tại xã Vĩnh Nam).

Theo Vietnamnet, trong quá trình điều tra nghi án đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi) đánh chết vợ cũ, cơ quan công an còn phát hiện nghi phạm có hành vi dâm ô con riêng của vợ, nạn nhân chỉ mới 12 tuổi. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Tuấn Anh về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Được biết trước khi đến với Tuấn Anh, chị S. đã trải qua một cuộc hôn nhân và có một cô con gái riêng. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống với Tuấn Anh chị S. lại có con với người đàn ông khác nên hôn nhân đổ vỡ thêm một lần nữa.

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Cơ quan công an phát hiện đối tượng Tuấn Anh có hành vi dâm ô con riêng của vợ trong quá trình điều tra nghi án đánh chết vợ cũ - Ảnh: Internet

Vào tháng 6/2019, Tuấn Anh đề nghị chị S. quay lại sống chung với nhau. Tối 22/7, sau khi nhậu say, Tuấn Anh về nhà và quan hệ tình dục với chị S. Tuy nhiên, sau đó không lâu cả hai xảy ra mâu thuẫn. 

Chị S. bị Tuấn Anh đánh phải chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Vì bị đe dọa nên nạn nhân phải quay về nhà và tiếp tục bị đối tượng dùng một đoạn dây ống nước đánh đập. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, Tuấn Anh tỉnh dậy thì phát hiện nạn nhân nằm bất động, cơ thể lạnh ngắt.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và khai do mâu thuẫn nên nhiều lần ra tay đánh vợ cũ. Ngoài ra, con gái nạn nhân cho hay đã nhiều lần bị cha dượng xâm hại khi mẹ vắng nhà trong tháng 7/2019. 

Hiện cơ quan công an đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của chị S.

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