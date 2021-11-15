Quảng Ninh 'thưởng nóng' 100 triệu đồng cho Nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia 2021

Xã hội 15/11/2021 10:42

Sau khi giành được vòng nguyệt quế của cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia 2021, em Nguyễn Hoàng Khanh đã được tỉnh Quảng Ninh trao thưởng 100 triệu đồng.

Chiều ngày 14/11 vừa qua, em Nguyễn Hoàng Khánh - đương kim vô địch của cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia 2021 đã được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao bằng khen và phần thưởng trị giá 100 triệu đồng.

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Nguyễn Hoàng Khánh - đương kim vô địch của cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia 2021 đã được trao bằng khen và phần thưởng trị giá 100 triệu đồng - Ảnh: VOV

"Đến thời điểm này, Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước có 3 nhà vô địch cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia sau 21 năm tổ chức. Điều này cũng khẳng định sự quan tâm, chủ trương đúng đắn của tỉnh trong công tác tổ chức, chăm lo cho sự nghiệp GD-ĐT." - Ông Nguyễn Xuân Ký chúc mừng Nguyễn Hoàng Khánh, đồng thời khẳng định chủ trương đúng đắn của tỉnh.

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Tính luôn Nguyễn Hoàng Khánh, hiện nay Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước có 3 nhà vô địch cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia sau 21 năm tổ chức - Ảnh: Infonet

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cũng đề nghị ngành GD-ĐT địa phương hãy tiếp tục việc khai thác có hiệu quả từ sự quan tâm, hỗ trợ để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học của địa phương. Đồng thời, tạo môi trường sư phạm mà ở đó người học chính là trung tâm, bồi dưỡng cho thế hệ học trò mới phát huy đầy đủ các yếu tố về đạo đức, trí lực và nhân cách.

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Từ khóa:   Nguyễn Hoàng Khánh Quảng Ninh Đường Lên Đỉnh Olympia

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