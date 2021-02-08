Quảng Ninh ghi nhận thêm 3 ca dương tính với Covid-19

3 ca bệnh mới đều là F1 của bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố trước đó, đã được cách ly tập trung.

Sáng 8/2, Quảng Ninh ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc Covid-19, đều là F1, đã được cách ly tập trung. Trong đó, 2 ca là F1 của ổ dịch Hải Dương, đã được cách ly tập trung tại Đông Triều. Hiện hai người này được chuyển điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Trường hợp còn lại là F1 (con) của BN1553 (P.T.D., nam, 31 tuổi, trú ở phường Hồng Hà, TP Hạ Long), đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện số 2. Bệnh nhân 1553 là nhân viên an ninh tại sân bay Vân Đồn, được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 28/1.

Tính đến 8h sáng 8/2, Quảng Ninh ghi nhận 50 ca mắc Covid-19, truy vết được 104.229 trường hợp liên quan (F1: 3.351, F2: 17.198, F3: 39.314, F4: 44.366). Trong đó, 38.312 liên quan ổ dịch tại Vân Đồn, Quảng Ninh, và 65.917 liên quan ổ dịch tại Hải Dương.

Số mẫu đã thực hiện xét nghiệm là 45.441 với 50 ca dương tính và 45.391 trường hợp còn lại âm tính.

Tối 7/2, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ký công văn hỏa tốc gửi Sở Giao thông Vận tải và các sở, ban, ngành về việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải khách công cộng liên tỉnh bằng đường bộ và đường thủy từ 6h sáng 8/2.

Các trường hợp được ưu tiên gồm xe cứu thương, phương tiện thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép và xe của các cơ quan ngoại giao đưa đón công nhân. Riêng các phương tiện chở người đi ra ngoài tỉnh khám chữa bệnh phải có giấy chuyển viện.

Các hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh bằng đường bộ, đường thủy, xe của cá nhân tiếp tục được phép hoạt động nhưng phải tuân thủ theo phương án của Sở Giao thông Vận tải.

TP.HCM ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19, toàn thành phố họp khẩn Quá trình điều tra truy vết, ngành y tế đã tiến hành xét nghiệm nhanh và xác định thêm 24 trường hợp dương tính với COVID-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-ninh-ghi-nhan-them-3-ca-duong-tinh-voi-covid-19-395631.html