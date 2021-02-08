TP.HCM ghi nhận thêm 24 ca nhiễm COVID-19, toàn thành phố họp khẩn

Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đang tiếp tục điều tra truy vết đối với các trường hợp tiếp xúc. Bước đầu ghi nhận, một số trường hợp dương tính nêu trên có tiếp xúc với nhóm 20 bệnh nhân trong trường hợp nghi nhiễm ngày 7/2. Nhiều điểm trên địa bàn thành phố đang được phong tỏa, cách ly.

Sáng 8/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đã tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan. Qua báo cáo của BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho thấy, ngoài 4 trường hợp đã được xác định nhiễm dịch hôm qua, đến sáng nay, thành phố xác định thêm 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp được xác định dương tính đã được chuyển đến khu cách ly tập trung.

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC cho biết tại Bình Thạnh có 5 trường hợp dương tính, trong đó có 2 trường hợp liên quan đến BN 1979. Trường hợp F1 làm cùng với bệnh nhân 1979 đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng trường hợp tiếp xúc F2 lại cho kết quả dương tính. Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM đang phối hợp với Viện Pasteur TPHCM thực hiện các xét nghiệm kháng thể để xác định tính chất lây nhiễm của các trường hợp trên.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các điểm phong tỏa kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để người dân ra vào khu vực phong tỏa. Bệnh nhân liên quan đến trường hợp 1979, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Tại Bình Thạnh, tổng số có tiếp xúc 303 trường hợp.

"Không loại trừ khả năng, những trường hợp F1 nhiễm bệnh nhưng nay đã khỏi bệnh", BS Dũng nhận định.

Tại Gò Vấp cũng có 5 trường hợp F2 của ca dương tính đã chuyển đến cách ly tại Trung tâm cách ly tập trung. Quận đã cách ly, phong tỏa tạm thời một con hẻm 221 phường 10 giáp sân bay Tân Sơn Nhất, tại đây có khoảng 720 nhân khẩu. Ngoài ra một chung cư trên địa bàn cũng đang được phong tỏa. Tại phường 10 có 2 F2 và phường 6 có 3 F2. Quận đang phối hợp với HCDC khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm.

Tại quận 12, tối 7/2 mới phát hiện 3 ca bệnh (BN 2002-2004) thì đến sáng 8/2 phát hiện thêm 6 trường hợp dương tính. Trong đó riêng BN 2003 lây thêm 3 trường hợp nữa gồm ba mẹ và em trai. Trong ngày 3/2, BN 2003 có hợp chi bộ khu phố, có đeo khẩu trang. Cơ quan chức năng đang lấy mẫu 25 trường hợp liên quan; đồng thời phong tỏa 7 hộ với 25 nhân khẩu. Phường Trung Mỹ Tây phát hiện thêm một trường hợp ở nhà trọ có liên quan đến ca bệnh 1979. Bệnh nhân có tiếp xúc đã tự giác lên phường khai báo y tế.

Tại phường Thạnh Lộc, kết quả ban đầu những người trong gia đình bệnh nhân 2004 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đến thời điểm này, tại phường chưa phát hiện ca bệnh, tuy nhiên ngày, có một cư dân tại phường có tổ chức đám giỗ với BN 2003. Sáng 8/2, trường hợp tiếp xúc này đã cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Tại quận Bình Tân, cơ quan chức năng xác định có 3 ca F1 liên quan đến bệnh nhân 1979, trong đó 1 trường hợp làm chung; có 8 F2 ở khu nhà trọ nơi bệnh nhân sinh sống. Đặc biệt, trong số 8 F2 đã xác định 5 trường hợp dương tính, trong khi các F1 có kết quả xét nghiệm âm tính. Cơ quan chức năng đã phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm tại phường Tân Tạo A. Tất cả các trường hợp tiếp xúc đã được cách ly, Quận đã phối hợp với HCDC truy vết được 39 trường hợp.

Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân cũng phát hiện 2 trường hợp dương tính. Đây là những người phục vụ tại quán lẩu dê nơi bệnh nhân 1979 đến ăn. Đây là khu vực đông dân, đang được cách ly, xét nghiệm trên diện rộng.

Tại quận Tân Bình, liên quan đến bệnh nhân 1979 có 6 ca F1 tiếp xúc gần, 13 F1 tiếp xúc xa, F2 là 21 trường hợp. Kết quả xét nghiệm đợt 1 tất cả các trường hợp này đều âm tính.

Bệnh nhân 1980 là em của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, có tiếp xúc gần với 5 người tại Tân Bình (F1) và 14 người (F2). Kết quả xét nghiệm bước đầu cũng âm tính.

Bệnh nhân 2002 làm chung với bệnh nhân 1979 ở nhà trọ tại Tân Bình. Bệnh nhân có con gái ở cùng, bé có tiếp xúc với một số người chung sống tại khu nhà trọ. Bé đã đi cùng 4 người về Quảng Trạch, Quảng Bình. HCDC đã thông báo cho địa phương khoanh vùng xử lý dịch nhưng chưa có kết quả xét nghiệm.