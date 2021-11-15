Quảng Ngãi: Bé 4 tuổi đang chạy vào nhà bị cậu vô tình ném dao trúng cổ dẫn đến tử vong

Xã hội 15/11/2021 14:07

Trong lúc cãi nhau, cậu B. đã ném dao ra sân với mục đích đe dọa, vô tình lưỡi dao rơi khỏi cán, bay trúng cổ cháu ruột khiến cháu tử vong.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 15/11, cơ quan CSĐT Công an TP. Quảng Ngãi cho biết, đã phối hợp với đơn vị chức năng điều tra, làm rõ việc cháu N.T.Y. (4 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi) bị lưỡi dao găm vào cổ tử vong.

Cụ thể, trước đó, chiều 14/11, tại nhà ông Nguyễn Công L. (50 tuổi – ông ngoại cháu Y.), người con trai ruột của ông L. là Nguyễn Công B. (30 tuổi) cùng một số bạn bè tổ chức ăn nhậu.

Quảng Ngãi: Bé 4 tuổi đang chạy vào nhà bị cậu vô tình ném dao trúng cổ dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Căn nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: Người Lao động

Sau khi tan tiệc, Nguyễn Công B. đã lớn tiếng cãi nhau với ông L và trong lúc lời qua tiếng lại, Nguyễn Công B. đã chạy xuống nhà, lấy con dao ném ra sân với mục đích hăm dọa.

Tuy nhiên, không may, lưỡi dao vô tình rơi khỏi cán, bay trúng vào cổ cháu Y. (cháu ruột của Bông) khi cháu đang ở ngoài sân chạy vào nhà.  Vì vết thương quá nặng, cháu Y. đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

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