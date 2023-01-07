Mới đây trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa xảy ra trường hợp tử vong bất thường của một em bé sơ sinh.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên vào chiều 7/1, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Đại Hồng (H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), cho biết trong lúc đi bắt dơi, 2 thanh niên phát hiện thi thể bé gái sơ sinh tại khu vực cầu Hà Nha.

“Thi thể bé gái nặng khoảng 3 kg. Bé gái có thể bị bỏ rơi từ 4-5 ngày, vì thi thể đang trong quá trình phân hủy. Cơ quan chức năng đặt nghi vấn sau khi sinh ra cháu bị bỏ rơi. Hiện vụ việc đang được Công an H.Đại Lộc thụ lý, điều tra”, ông Dũng nói.

Thi thể em bé sơ sinh được phát hiện - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm vào khoảng 18 giờ 30 ngày 6/1, trong lúc đi bắt dơi dưới chân cầu Hà Nha, hai thanh niên tá hỏa phát hiện thi thể một bé sơ sinh đang trong quá trình phân hủy nặng nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an huyện Đại Lộc phối hợp với lực lượng pháp y khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, thi thể bé sơ sinh nằm trên một chiếc áo mưa. Qua nhận định ban đầu, thi thể trên là bé gái, khoảng vài ngày tuổi, tử vong từ 4-5 ngày trước.

Hiện thi thể của bé gái đã được cơ quan chức năng cùng người dân an táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

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