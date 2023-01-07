Liên quan đến vụ xe tải tông CSGT ở TP.HCM, 1 trong 2 chiếc xe máy trong thùng ôtô tải gây tai nạn liên hoàn trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh (TP.HCM), được người dân đến nhận vì bị trộm trước đó.

Thông tin từ Zing News cho biết trưa 7/1, anh N.Q.T. (ngụ Nhơn Trạch, Đồng Nai) cho biết anh đang liên hệ Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) để nhận lại xe máy bị mất trộm.

Theo anh T., một trong hai chiếc xe máy trong thùng ôtô tải gây tai nạn liên hoàn trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) vào sáng nay là của anh.

Tang vật tại hiện trường - Ảnh: Zing News

Trước đó, anh T. bị trộm bẻ khóa cửa lấy đi 3 xe máy, lần lượt mang biển số 60C2-584.60, 60C2-220.11 và 59ZA-010.09.

Trưa nay, anh nhận tin xe máy mang biển số 60C2-584.60 được phát hiện trong thùng ôtô tải ở TP.HCM.

Trước đó như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 9 giờ 30 phút, xe tải 60C-37611 lưu thông với tốc độ nhanh trên đường Nơ Trang Long hướng từ đường Nguyễn Xí về Phan Văn Trị. Ở phía sau có một xe CSGT đuổi theo.

Khi vừa qua cầu Băng Ky, xe tải va chạm với CSGT và một xe máy khác rồi lao vào căn nhà số 253 Nơ Trang Long, phường 11 mới dừng lại.



Chiếc xe tải tông CSGT - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Ngay sau đó, lái xe và phụ xe đã nhanh chóng bỏ lại xe và chạy thoát thân. Kiểm tra bên trong thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện có hai xe máy nghi là xe gian. Ngoài ra, trong thùng xe còn có một thanh niên khác đang ngồi bên trong. Người này sau đó được đưa về trụ sở để làm rõ...

Hiện công an quận Bình Thanh đang tiếp tục điều tra

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