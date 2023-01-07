Phẫn nộ với lời khai của gã đàn ông đâm chết Thượng úy cảnh sát sau va chạm giao thông ở TP.HCM: 'Đối tượng là giang hồ có tiếng'

Xã hội 07/01/2023 14:36

Liên quan đến vụ Thượng úy cảnh sát bị đâm chết ở TP.HCM, lực lượng chức năng cho biết đối tượng là một giang hồ có tiếng ở quận 4.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào ngày 7/1, Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Đoan (tự Tròn, 37 tuổi, ngụ tại Bình Dương) để làm rõ hành vi đâm chết một cảnh sát hình sự sau va chạm giao thông. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 6/1, Phạm Văn Đoan cùng Võ Minh Thiện (26 tuổi) điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn.

Khi đi tới vòng xoay Phạm Văn Đồng – Lê Quang Định (Phường 1, quận Gò Vấp) thì va quệt với Thượng úy L.T.Duy (34 tuổi, là chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an Quận 10) đang lái xe máy từ cơ quan về nhà.

Phẫn nộ với lời khai của gã đàn ông đâm chết Thượng úy cảnh sát sau va chạm giao thông ở TP.HCM: 'Đối tượng là giang hồ có tiếng' - Ảnh 1
Phạm Văn Đoan tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Giao Thông

Sau một hồi tranh cãi, hai bên lao vào đánh nhau. Đoan cầm dao đâm trúng ngực anh Duy khiến nạn nhân gục xuống đường.

Lúc này anh Vũ Tấn Phát (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) thấy sự việc nên đến can ngăn cũng bị Đoan đâm vào lưng. Sau đó, nhiều người đã chạy đến khống chế, bắt giữ đối tượng và bàn giao cho công an.

 

Phẫn nộ với lời khai của gã đàn ông đâm chết Thượng úy cảnh sát sau va chạm giao thông ở TP.HCM: 'Đối tượng là giang hồ có tiếng' - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VOV 

Thông tin từ báo VOV cho biết thêm ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp đã có mặt tại phong tỏa hiện trường đồng thời đưa anh Phát và Duy đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Anh Phát đã qua cơn nguy kịch nhưng Thượng úy Duy đã tử vong

Cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Phạm Văn Đoan từng là giang hồ có tiếng tại Quận 4, có nhiều tiền án tiền sự và thường xuyên giao lưu với nhiều thành phần bất hảo./.

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