Trong lúc dọn nhà sau lũ, hai mẹ con bị điện giật tử vong. Trước đó, tại Quảng Nam cũng vừa xảy ra vụ việc người đàn ông bị điện giật tử vong.
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Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay (12/10), bà Tôn Nữ Thị M.H (sinh năm 1964) cùng con trai là M.T (sinh năm 1993, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) tiến hành dọn dẹp nhà cửa sau khi lũ rút.
Trong lúc dọn dẹp, hai mẹ con bị điện giật. Phát hiện sự việc, người thân nhanh chóng ngắt nguồn điện, đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai mẹ con bà H. đều không qua khỏi.
Theo thông tin trên Zing, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.
Trước đó, tại Quảng Nam cũng vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị điện giật tử vong khi đang dọn đồ chống lũ. Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 7/10, ông Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, ngụ thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cùng gia đình dọn đồ chống lũ.
Lúc này khu vực nhà ông Lợi bất ngờ cúp điện. Một lát sau, có điện lại, ông Lợi không may bị điện giật. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.