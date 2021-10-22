Phụ huynh 'chảy nước mắt' khi nhìn thấy bữa ăn bán trú của học sinh lớp 2, lèo tèo vài lát chả cá mỏng

Khẩu phần ăn của một học sinh lớp 2 bán trú chỉ có vài lát chả cá, giá xào và canh trị giá 17.000 đồng.

Ngày 21/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có văn bản trả lời phụ huynh về đề nghị xác minh thông tin bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Xuân Phú (TP. Huế). Được biết, phụ huynh đã chụp lại khay thức ăn bữa bán trú dành cho học sinh lớp 2 tại Trường Tiểu học Xuân Phú và gửi tới Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị ngành giáo dục có câu trả lời cho việc: "Suất ăn trưa của học sinh lớp 2 vào thứ 4 (ngày 13/10) đã đầy đủ dinh dưỡng và phù hợp với lứa tuổi các cháu chưa"?

Suất ăn vào trưa thứ 4 trị giá 17.000 đồng của học sinh lớp 2 bán trú Trường Tiểu học Xuân Phú. Ảnh: Người Lao động Theo hình ảnh được chụp lại, khay thức ăn của học sinh có 5 hộc nhưng 2 hộc để trống, những hộc còn lại đựng khoảng một bát cơm, đúng 3 lát chả cá khá mỏng và một hộc đựng ít giá xào kèm theo một bát canh với 2 lát bí đao xắt mỏng trong "mênh mông" nước. Sự việc sau đó được đăng tải trên một số Fanpage và nhận nhiều sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Nhiều người đã bày tỏ "chảy nước mắt" khi nhìn thấy bữa ăn của học sinh.

Trả lời về phản ánh của phụ huynh, Phòng GD-ĐT TP. Huế cho biết, hiện nay Trường Tiểu học Xuân Phú đang thu tiền ăn bán trú 22.000 đồng/ngày/học sinh, trong đó 5.000 đồng uống sữa buổi chiều, ăn trưa 16.000 đồng và 1.000 tiền gas. Tiền gas nếu dư thì những tháng cuối năm nhà trường không thu thêm hoặc xin ý kiến phụ huynh cho các cháu liên hoan vào ngày ăn cuối cùng của năm học. Còn đây là bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (TP. Huế) với 20.000 đồng, đầy đủ 5 món và có thể lấy thêm nếu các em chưa no - Ảnh: Người Lao động Về thiết kế khẩu phần ăn của học sinh, nhà trường sẽ làm bữa ăn dinh dưỡng học đường đúng 3 món mỗi bữa, gồm món mặn, xào và canh. Trong đó, hình ảnh bữa ăn được phụ huynh chụp lại là vào ngày thứ 4 hàng tuần gồm chả cá thát lát tươi chiên, giá xào thịt nạc và canh bí đao nấu tôm. Phòng GD-ĐT TP. Huế trả lời đến phụ huynh rằng: "Nhìn lượng thức ăn có thể thấy không được nhiều nhưng vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng. Nguyên nhân là do giá cá thát lát xay nguyên chất khá đắt, tất cả các món cá đều được rút xương, thịt được cắt nhỏ, món xào được nấu chín tới để đảm bảo cho các em dễ ăn. Vậy nên, nhà trường sẽ đổi món cá thát lát của ngày thứ 4 hàng tuần sang món khác để khẩu phần ăn được đảm bảo cả chất lượng lẫn số lượng hơn".

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