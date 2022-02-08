Mới đây, bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã có những chia sẻ liên quan đến tình trạng hiện tại của bé gái 3 tuổi được phát hiện với 9 dị vật trong đầu.
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Liên quan đến vụ việc bé gái Đ.N.A. (3 tuổi trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) được phát hiện có 9 dị vật trong đầu, mới đây, vào chiều ngày 8/2, theo Nhịp sống Việt, bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết, hiện vẫn đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi của bệnh viện. Theo đại diện bệnh viện, sức khỏe bệnh nhân vẫn chưa có diễn biến mới.
Bên cạnh đó, một người thân của nạn nhân cho biết, kể từ khi vụ việc xảy ra, cháu A. vẫn trong tình trạng rất nặng, hiện các bác sĩ chưa thể tiến hành phẫu thuật để lấy những chiếc dị vật trong đầu cháu bé. Quan sát trong lúc chăm sóc cho bệnh nhân, người thân thi thoảng nhìn thấy cháu có một số phản xạ cơ thể nên tạm thời thấy có hy vọng.
Theo VietNamNet, trước đó, ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất nhận được tin báo về việc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận ca cấp cứu (bệnh nhân là trẻ em) trong tình trạng nguy kịch.
Sau khi tiếp nhận, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra.
Ngay trong ngày 18/1, Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Trung Huyên và N.T.L. (SN: 1995, trú xã Canh Nậu, Thạch Thất), là mẹ đẻ cháu bé.
Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.
Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.