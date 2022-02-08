Liên quan đến vụ việc bé gái Đ.N.A. (3 tuổi trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) được phát hiện có 9 dị vật trong đầu, mới đây, vào chiều ngày 8/2, theo Nhịp sống Việt, bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết, hiện vẫn đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi của bệnh viện. Theo đại diện bệnh viện, sức khỏe bệnh nhân vẫn chưa có diễn biến mới.

Hình ảnh X quang cho thấy có 9 dị vật trong đầu cháu bé - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một người thân của nạn nhân cho biết, kể từ khi vụ việc xảy ra, cháu A. vẫn trong tình trạng rất nặng, hiện các bác sĩ chưa thể tiến hành phẫu thuật để lấy những chiếc dị vật trong đầu cháu bé. Quan sát trong lúc chăm sóc cho bệnh nhân, người thân thi thoảng nhìn thấy cháu có một số phản xạ cơ thể nên tạm thời thấy có hy vọng.