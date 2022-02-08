Phó Giám đốc bệnh viện cập nhật thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của cháu bé với 9 dị vật trong đầu

Xã hội 08/02/2022 15:47

Mới đây, bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã có những chia sẻ liên quan đến tình trạng hiện tại của bé gái 3 tuổi được phát hiện với 9 dị vật trong đầu.

Liên quan đến vụ việc bé gái Đ.N.A. (3 tuổi trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) được phát hiện có 9 dị vật trong đầu, mới đây, vào chiều ngày 8/2, theo Nhịp sống Việt, bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết, hiện vẫn đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi của bệnh viện. Theo đại diện bệnh viện, sức khỏe bệnh nhân vẫn chưa có diễn biến mới.

9 di vat trong dau 1
Hình ảnh X quang cho thấy có 9 dị vật trong đầu cháu bé - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một người thân của nạn nhân cho biết, kể từ khi vụ việc xảy ra, cháu A. vẫn trong tình trạng rất nặng, hiện các bác sĩ chưa thể tiến hành phẫu thuật để lấy những chiếc dị vật trong đầu cháu bé. Quan sát trong lúc chăm sóc cho bệnh nhân, người thân thi thoảng nhìn thấy cháu có một số phản xạ cơ thể nên tạm thời thấy có hy vọng.

9 di vat trong dau 2
Bé đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

 

Theo VietNamNet, trước đó, ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất nhận được tin báo về việc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận ca cấp cứu (bệnh nhân là trẻ em) trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi tiếp nhận, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra.  

Ngay trong ngày 18/1, Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Trung Huyên và N.T.L. (SN: 1995, trú xã Canh Nậu, Thạch Thất), là mẹ đẻ cháu bé.

9 di vat trong dau 3
Đối tượng Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: VietNamNet

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 

Vụ bé gái với 9 dị vật trong đầu: Nạn nhân vẫn hôn mê, suốt mấy ngày Tết không thấy người mẹ đến thăm con

Vụ bé gái với 9 dị vật trong đầu: Nạn nhân vẫn hôn mê, suốt mấy ngày Tết không thấy người mẹ đến thăm con

Mới đây, ông nội cháu bé 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu đã lên tiếng tiết lộ về tình hình sức khỏe của cháu mình hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái có 9 dị vật trong hộp sọ 9 dị vật trong cơ thể Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 42 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 48 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số