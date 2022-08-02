Phố Chùa Láng ngày đội trưởng PCCC - Trung tá Đặng Anh Quân không về: 'Ai cũng yêu quý, tự hào về người chiến sĩ cứu hoả'

Trong số hàng chục chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ, có 3 chiến sĩ gồm trung tá Đặng Anh Quân, đội trưởng; trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ; binh nhì Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ, đã không quản ngại nguy hiểm triển khai vào bên trong ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn để trinh sát, tổ chức chữa cháy, và cứu người mắc kẹt bên trong.

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 13h trưa ngày 1/8, nhận được tin báo cháy quán karaoke ISIS tại địa chỉ số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động hàng chục xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Liên quan đến sự việc đau lòng này, theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, đến chiều cùng ngày, con phố nhỏ dẫn vào nhà Trung tá Đặng Anh Quân ở phố Chùa Láng, phường Láng Thượng bao trùm không khí u buồn. Bà con lối phố khi hay tin đã đến chia buồn với gia đình người chỉ huy dũng cảm, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Trong quá trình trinh sát, các chiến sĩ triển khai đi theo cầu thang bộ bên trong nhà để chữa cháy và phun nước làm mát. Tổ trinh sát tiếp tục quay lên các tầng trên bên trong nhà để tìm kiếm thêm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt. Khi 3 chiến sĩ lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ khiến cả 3 chiến sĩ hy sinh.

Ông Đặng Văn Thu (SN 1963), chú họ của Trung tá Đặng Anh Quân vẫn chưa hết bàng hoàng, ông nói như muốn quên sự thật: “Không ai tin Quân đã hy sinh đâu”.

Nói về người cháu của mình, ông Thu bộc bạch: "Nó là người hiền lành, nhất mực hiếu thảo. Quân sinh năm 1977, khi lên 3 tuổi thì mồ côi cha. Cha của Quân là một nông dân, sinh ra và lớn lên ở phường Láng Thượng, khi đó là làng Láng nổi tiếng với đặc sản húng Láng. Trong một lần mua vôi về tôi, làm vật liệu xây nhà, cha của anh Quân ngã xuống hố và tử vong sau đó".

Theo lời ông Thu, nhà có hai anh em, em gái của Trung tá Quân sinh năm 1978. Và sự trưởng thành của hai anh em đều từ sự tần tảo của người mẹ đã ở vậy nuôi hai con khôn lớn.

“Quân rất hiền, hay giúp đỡ bà con và rất mực hiếu thảo nên cả khu phố ai cũng thương yêu. Những ngày nghỉ phép, không lên cơ quan hay thời gian hết giờ làm việc, nó luôn ở nhà phụ giúp mẹ và vợ con. Ai cũng yêu quý, tự hào về người chiến sĩ cứu hoả”, ông Thu ngậm ngùi.

Chị Hiền dựa vào vai nữ cán bộ chiến sỹ công an, không còn nước mắt để khóc chồng - Ảnh: Vietnamnet

Bà Đặng Thị Thêu, hàng xóm liền kề với gia đình Trung tá Đặng Anh Quân rơm rớm nước mắt. Bà làm hàng xóm với nhà Trung tá Quân được hơn chục năm. “Cháu Quân rất hiếu thảo. Từ khi chồng mất vì tai nạn lao động, bà Thuỷ mở quán nước ở ven hồ chùa Láng. Những khi không đến cơ quan, Quân vẫn phụ giúp mẹ dọn hàng quán, cả gia đình êm ấm, không một điều tiếng gì. Còn Quân rất hay giúp đỡ bà con lối phố”, bà Thêu kể.

Chia sẻ thêm về Trung tá Quân, bà Thêu rưng rưng: “Quân rất thương mẹ. Cơ quan đi du lịch, nếu mẹ không đi thì anh và cả gia đình cũng ở nhà. Bao giờ có mẹ đi anh mới đi. Ở phố thị, có người con trai hiếu thảo như vậy, hiếm lắm”.

Họ hàng, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình trung tá Đặng Anh Quân vào tối ngày 1/8 - Ảnh: Báo tuổi Trẻ

Trong nhà, bà Thuỷ (SN 1955, mẹ Trung tá Quân) thi thoảng lại nấc nghẹn. Người mẹ hy sinh cả tuổi thanh xuân, tần tảo nuôi hai con (chồng bà Thuỷ mất khi mới 27 tuổi), nay bà phải chịu nỗi đau mất người con trai đầu.

Trong căn buồng nhỏ, chị Hiền (vợ Trung tá Quân) dựa vào vai nữ cán bộ chiến sỹ công an quận Đống Đa đến nhà Trung tá Quân từ cuối giờ chiều. Gương mặt thất thần, chị Hiền không còn nước mắt để khóc chồng. Ông Thu, người chú họ Trung tá Quân nghẹn giọng: “Giờ, cháu nó vẫn chưa được về với gia đình vì cơ quan chức năng còn làm các thủ tục theo quy định. Không ai mong muốn điều đó xảy ra, nhưng giờ đã thế, chúng tôi cũng chỉ biết chờ đợi, đến khi được đón cháu về sẽ làm lễ tiễn đưa cháu”.