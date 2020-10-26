Phát hiện 10 triệu đồng trong quần áo cũ mạnh thường quân tặng, người đàn ông nghèo có hành động không ai ngờ tới

Xã hội 26/10/2020 14:45

Sau khi thấy 10 triệu đồng trong quần áo cũ được tặng, người đàn ông nghèo đã nhanh chóng lặn lội đến UBND xã nhờ trả lại cho chủ nhân.

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết ông Ăm Diệu (ngụ thôn Loa, xã Ba Tầng), một người thuộc dạng đặc biệt khó khăn tìm thấy 10 triệu đồng trong quần áo cũ được các mạnh thường quân trao tặng. Ngay sau đó, ông đã đề nghị chính quyền địa phương tìm lại chủ nhân của số tiền này.

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Người đàn ông tìm thấy 10 triệu đồng trong quần áo cũ đã đem đến cơ quan chức năng nhờ tìm lại chủ nhân - Ảnh: NLĐ

Theo thông tin trên Người lao động, sau khi vợ chồng ông Diệu kiểm tra số quần áo cũ mà các nhà hảo tâm trao tặng thì phát hiện có 10 triệu đồng lẫn trong đó. Vì không biết số tiền này của ai nên ông này đã tìm đến UBND xã Ba Tầng và đề nghị cán bộ xã thông báo, tìm lại chủ nhân để trả.

Cũng theo nguồn tin trên, gia cảnh nhà ông Diệu rất khó khăn khi có đến 5 người con và mẹ già ốm yếu. Đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều diện tích cây trồng của gia đình bị cuốn trôi, hư hỏng nặng.

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Nhóm tình nguyện phát hiện 8 triệu đồng trong quần áo cũ - Ảnh: Internet

Trước đó, trên mạng xã hội cũng xôn xao bài đăng của 1 nhóm tình nguyện tại Quảng trường Sao Đỏ, huyện Chí Linh, Hải Dương phát hiện 8 triệu đồng được cất giấu trong chiếc áo cũ.

Ngay sau đó, nhóm tình nguyện đã nhanh chóng đăng tin tìm chủ nhân của số tiền trên.

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