Phạt 4 triệu đồng với hai nữ du khách không đeo khẩu trang khi dạo phố đi bộ Hà Nội

Xã hội 21/03/2022 08:06

Hai nữ du khách vi phạm quy định không đeo khẩu trang nơi công cộng nên bị ngành chức năng quận Hoàn Kiếm xử phạt.

Theo báo Giao thông đưa tin, chiều 20/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, khoảng 15h50 cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ, Tổ tuần tra, Đội CSGT - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt quả tang 2 nữ du khách đi bộ trên tuyến đường Hàng Khay - Tràng Tiền không đeo khẩu trang đang chụp ảnh nên đã mời về trụ sở đơn vị làm việc.

Tại đây, sau khi xem lại các bằng chứng của Tổ tuần tra, 2 nữ du khách đã nhận thức được hành vi vi phạm. Theo đó, phòng Y tế quận Hoàn Kiếm đã ra biên bản xử phạt 2 nữ du khách trên mỗi người 2 triệu đồng.

Được biết, hai nữ du khách bị xử phạt là chị P.H.V (SN 2001, ở huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) và B.P.T (SN 1999, ở phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội). Cả 2 cho biết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và tuân thủ quy định phòng chống dịch ở mọi lúc, mọi nơi.

Phạt 4 triệu đồng với hai nữ du khách không đeo khẩu trang khi dạo phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 1
Nữ du khách bị lập biên bản vi phạm lỗi không đeo khẩu trang trên địa bàn phố cổ - Ảnh: Hà Nội mới

Theo thông tin của VTV, sau gần 2 ngày đưa vào hoạt động trở lại, không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm đã đón nhận hàng nghìn lượt du khách tới tham quan và vui chơi. Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức các tổ công tác liên ngành cắm 12 chốt cố định; phối hợp cùng các chốt cố định có 5 tổ tuần tra cơ động bố trí làm 6 ca khép kín các khung giờ trong ngày để bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch.

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