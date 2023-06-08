Ngày 7/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đào Xuân Lâm (SN 1992, trú ở xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội 'Giết người'.

Thông tin từ VTC News, theo điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 29/6, cháu Uông Văn Đ, Nguyễn Tiến N, Đào Tuấn A (từ 10 đến 12 tuổi) là hàng xóm, đến và ngồi trong sân nhà Lâm để chơi game trên điện thoại di động.

Trong lúc các cháu đang chơi điện tử thì Lâm đi vào trong bếp lấy một con dao dài khoảng 20cm, bất ngờ đâm cả 3 cháu.

Cháu Đ và A bỏ chạy được ra ngoài cổng, còn cháu N thì bị Lâm dùng tay trái giữ lại, tiếp tục đâm một nhát vào vùng cổ. Nạn nhân cố gắng vùng vẫy, bỏ chạy ra đến cổng thì gục xuống.

Dẫn tin từ Báo An ninh Thủ đô, theo cáo trạng, khi Lâm dùng dao đâm cháu N thì lưỡi dao tuột khỏi chuôi. Do đó, Lâm cầm chuôi dao đi vào phòng ngủ gọi bố mẹ dậy và nói vừa giết 2 người. Thấy mẹ không tin mình, Lâm giơ chuôi dao lên nói: “Đây, đây con đâm còn gãy cả chuôi dao đây này”.

Bị cáo Đào Xuân Lâm tại phiên tòa xét xử hôm nay - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Về phía cháu Đ, cháu A và cháu N, sau khi bị Lâm dùng dao đâm nhiều nhát, bị thương nặng đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng rồi chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị. Do được cấp cứu kịp thời nên cả 3 cháu thoát chết, bị thương tích từ 15% - 55%.

Ngày 30/6/2022, Đào Xuân Lâm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, bị cáo bị tâm thần do sử dụng chất gây ảo giác mức độ vừa.

Đưa bị cáo ra xét xử về tội "Giết người" với các tình tiết định khung là có tính chất côn đồ và giết nhiều người (điểm a, n, khoản 1, Điều 123 - BLHS), song TAND TP Hà Nội đã phải trì hoãn phiên xử, do đại diện hợp pháp của một trong các bị hại không đến dự tòa.

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