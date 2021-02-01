PGS.TS Trần Đắc Phu: Hy vọng kiểm soát dịch COVID-19 trước Tết Nguyên đán

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, tại 2 ổ dịch COVID-19 lớn nhất cả nước Hải Dương và Quảng Ninh, tuy có số ca bệnh cao nhưng tất cả các vùng dịch đều đã được kiểm soát chặt chẽ.

Sáng 1/2, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca tại Hà Nội và 2 ca tại Quảng Ninh.

Trước tình hình 2 ổ dịch lớn nhất cả nước hiện tại là Hải Dương và Quảng Ninh đang có số ca mắc COVID-19 giảm đi, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng: “Trong vài ngày qua, chúng ta đã thực hiện các giải pháp chặn dịch rất quyết liệt, đã có khả năng kiểm soát, bao vây trúng các ổ dịch. Mặc dù số ca mắc vài ngày qua ghi nhận nhiều nhưng đều "trúng ổ dịch" mà chúng ta đã quây gọn. Vì thế, việc truy vết càng nhanh càng hạn chế lây lan. Hơn nữa, năng lực phòng dịch của Việt Nam hiện đã tốt hơn trước, kể cả đội ngũ dịch tễ, truy vết, phong tỏa ổ dịch đến công tác xét nghiệm, điều trị...".

Lãnh đạo TP Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh đang kiểm tra các chốt dịch - Ảnh minh họa: Báo Quảng Ninh

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, bộ ngành, địa phương, người dân…, PGS.TS Trần Đắc Phu hy vọng sẽ khống chế sớm được dịch để người dân được đón Tết nguyên đán. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp phải cách ly đủ 21 ngày để phòng dịch.

Tuy vậy, chuyên gia cũng khuyến cáo, tất cả người dân không được chủ quan vì nguy cơ dịch vẫn rất lớn, nếu chủ quan có thể sẽ xảy ra các ổ dịch tiếp theo như tại Hải Dương, Quảng Ninh và các khu vực lân cận. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể sẽ phải thực hiện ăn Tết trong điều kiện nguy cơ dịch bùng phát và lây lan bất cư lúc nào.

Nghệ An: Khẩn cấp cách ly 2 sinh viên trên đường về quê ăn Tết, là F1 của bệnh nhân COVID-19 ở trường đại học FPT Hòa Lạc Ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh (Nghệ An) cho biết vừa thực hiện cách ly khẩn cấp nam sinh viên là F1 của bệnh nhân 1815, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

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