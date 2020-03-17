Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi'

Xã hội 17/03/2020 15:36

"Đúng là chồng nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng", một dân mạng bình luận sau khi đọc lời tâm sự của cô vợ trẻ có người chồng giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Những câu chuyện về chồng nhà người ta hết lòng yêu thương vợ con luôn khiến chị em nức lòng ghen tị. Mới đây, dân tình lại được phen xôn xao với câu chuyện anh chồng quốc dân chẳng những chiều vợ như công chúa mà còn đảm đang làm hết việc nhà.

"Chuyện tình yêu của em, chính bản thân em còn nghĩ lúc nào cũng như cổ tích. Bọn em gặp nhau ở Hà Nội, có một tình yêu sét đánh, yêu xa 4 năm rồi mới cưới vì chồng em học bên Ukraine.

Hồi yêu nhau, mỗi lần về nước chồng em lại dọn phòng trọ cho em sạch sẽ tinh tươm, lau từng cái quạt, tủ lạnh. Khi cưới nhau em mới phát hiện đời em quay vào ô may mắn thật rồi. Hôn nhân còn tuyệt hơn lúc yêu bởi có người chăm sóc cho mỗi ngày. Rất ít khi em phải dọn rửa nhà tắm hay đổ rác, những công việc cần tới hoá chất hoặc bẩn là chồng em đều tranh làm. Nên mặc nhiên sau 4 năm cưới nhau, số lần em phải làm đều đếm trên đầu ngón tay, chỉ khi chồng đi công tác mà thôi. 

Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 1

Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 2
Từ lúc mới sinh bố đều tắm cho con - Ảnh: FB

Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 3

Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 4
Khi vợ làm bánh nhưng không có sức cán bột, cứ để chồng lo! - Ảnh: FB

Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 5

Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 6
Từ rửa chén đến ép nước trái cây, chồng đều không nề hà - Ảnh: FB
Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 7
Trông thêm hoa cho lãng mạn nữa chứ - Ảnh: FB

Từ lúc cưới mỗi sáng chồng em sẽ nấu ăn cho em, bọc cẩn thận để trên bàn, để mỗi khi ngủ dậy em có đồ ăn luôn, dù em ở nhà chứ không đi làm. Em nói để đó em tự nấu được nhưng chồng em luôn sợ em lười không nấu rồi ăn mì tôm các chị ạ. Sau đó chồng em sẽ phơi quần áo rồi đi làm. Nhiều khi nghe hàng xóm nói thấy chồng sáng chạy vội ra cho kịp xe đi làm mà mình thấy xót lắm luôn. Tối nào cũng hỏi vợ mai ăn gì để chồng nấu.

Cuối năm ngoái, tham gia mấy group làm bánh nên em cũng muốn học thử, đòi chồng mua lò cho. Nhưng em không có máy trộn bột nên những loại bánh cần nhào, cán thì sẽ đợi chồng đi làm về để buổi tối chồng làm cho. Cái gì nặng nhọc chồng em cân hết.

Tắm cho con cũng là bố. Hai vợ chồng ở riêng nên chồng em đi học lớp tiền sản rồi tắm cho con, chơi cùng con mỗi khi trở về nhà, đọc truyện cho con, đá bóng nữa. Bảo sao em ở nhà với con cả ngày nhưng con lại thích chơi với bố. Những khi con ốm cũng là đêm bố bế con, khi con nôn dù đêm rét mướt cũng là bố dọn dù mai bố phải đi làm.

Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 8

Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 9

Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 10
Anh chồng đảm đang nhất hệ mặt trời đây rồi - Ảnh: FB
Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 11
Anh chồng này cũng là nạn nhân của câu 'Chờ một tí em sắp xong rồi' - Ảnh: FB

Em chỉ giỏi mua đồ online và đi siêu thị, chứ đi chợ là em chịu cứng luôn. Làm gà, cá, lươn... đều là chồng em mua và làm. Nói thật con lợn có những phần thịt nào em còn ko biết hết và gọi tên đúng được, nên thôi cứ thích ăn như thế nào thì tả cho bố mẹ để bố mẹ gửi ở quê ra hoặc nói chồng mua cho.

Là một con gái từ mạnh mẽ em trở nên yếu đuối, vì việc gì cũng quen có chồng đồng hành. Đi mua quần áo cũng chẳng bao giờ đi một mình, đều là hai bố con đưa đi.

Những thứ em thích chồng đều để ý và làm cho. Như việc em thích chó, anh mua cho hai con xong rồi anh tắm rửa, tỉa lông để hai mẹ con chơi cùng. Thích hoa hồng, hoa nhài anh trồng cho chỉ việc ngắm.

Mỗi ngày trôi qua hai mẹ con đều mong bố nhanh đi làm về. Hai vợ chồng lại tranh nhau nấu cơm tối. Ăn xong thì bố rửa bát, con xếp bát ra cho bố. Con em từ lúc hơn 2 tuổi bắt đầu tranh quét nhà và dọn bát cùng bố, còn mẹ thì xem phim. Cả nhà cùng chờ tới cuối tuần để được bên nhau.

Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 12

Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 13
Lãng mạng đến từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt - Ảnh: FB

Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 14

Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 15 

Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi' - Ảnh 16
Người chồng trong truyền thuyết hóa ra có tồn tại ngoài đời thật - Ảnh: FB

Ở bên nhau bao nhiêu cũng là thấy không đủ. Bởi vì có một người chồng đảm đang nên mỗi năm lại thêm béo, nhưng yêu đời sẽ tăng lên dần. Phụ nữ xứng đáng được yêu, và chồng em bảo em suốt đời sẽ được làm công chúa của anh.

Chúc các chị em luôn hạnh phúc với người đàn ông của cuộc đời mình. Mong các anh hãy luôn yêu thương và trân trọng người phụ nữ của mình, khi yêu thì sẽ muốn làm hết cho nhau mọi điều, phải không ạ!", dòng tâm sự của cô vợ hạnh phúc thu hút sự chú ý của cư dân mạng

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận xuýt xoa từ hội chị em: "Người chồng trong truyền thuyết là có thật nè mọi người ơi"; "Dễ thương quá, chúc hai bạn luôn hạnh phúc nha"; "Ngưỡng mộ gia đình chị quá"; "Người đàn ông giỏi việc nước đảm việc nhà là đây"; "Đúng là chồng nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng"...

Dặn chồng cho con ăn, vợ đi chợ về chứng kiến cảnh tượng vừa tức vừa buồn cười

Dặn chồng cho con ăn, vợ đi chợ về chứng kiến cảnh tượng vừa tức vừa buồn cười

Màn bố trông con vừa sáng tạo, vừa bá đạo ở Trung Quốc khiến cộng đồng mạng dở khóc dở cười.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện gây bão mạng xã hội cư dân mạng chồng yêu chiều vợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản