Nức lòng với lời tâm sự của cô vợ lấy được anh chồng cực phẩm: 'Đời em quay vào ô may mắn thật rồi'

"Chuyện tình yêu của em, chính bản thân em còn nghĩ lúc nào cũng như cổ tích. Bọn em gặp nhau ở Hà Nội, có một tình yêu sét đánh, yêu xa 4 năm rồi mới cưới vì chồng em học bên Ukraine.

Những câu chuyện về chồng nhà người ta hết lòng yêu thương vợ con luôn khiến chị em nức lòng ghen tị. Mới đây, dân tình lại được phen xôn xao với câu chuyện anh chồng quốc dân chẳng những chiều vợ như công chúa mà còn đảm đang làm hết việc nhà.

Hồi yêu nhau, mỗi lần về nước chồng em lại dọn phòng trọ cho em sạch sẽ tinh tươm, lau từng cái quạt, tủ lạnh. Khi cưới nhau em mới phát hiện đời em quay vào ô may mắn thật rồi. Hôn nhân còn tuyệt hơn lúc yêu bởi có người chăm sóc cho mỗi ngày. Rất ít khi em phải dọn rửa nhà tắm hay đổ rác, những công việc cần tới hoá chất hoặc bẩn là chồng em đều tranh làm. Nên mặc nhiên sau 4 năm cưới nhau, số lần em phải làm đều đếm trên đầu ngón tay, chỉ khi chồng đi công tác mà thôi.

Từ lúc mới sinh bố đều tắm cho con - Ảnh: FB

Khi vợ làm bánh nhưng không có sức cán bột, cứ để chồng lo! - Ảnh: FB

Từ rửa chén đến ép nước trái cây, chồng đều không nề hà - Ảnh: FB

Trông thêm hoa cho lãng mạn nữa chứ - Ảnh: FB

Từ lúc cưới mỗi sáng chồng em sẽ nấu ăn cho em, bọc cẩn thận để trên bàn, để mỗi khi ngủ dậy em có đồ ăn luôn, dù em ở nhà chứ không đi làm. Em nói để đó em tự nấu được nhưng chồng em luôn sợ em lười không nấu rồi ăn mì tôm các chị ạ. Sau đó chồng em sẽ phơi quần áo rồi đi làm. Nhiều khi nghe hàng xóm nói thấy chồng sáng chạy vội ra cho kịp xe đi làm mà mình thấy xót lắm luôn. Tối nào cũng hỏi vợ mai ăn gì để chồng nấu.

Cuối năm ngoái, tham gia mấy group làm bánh nên em cũng muốn học thử, đòi chồng mua lò cho. Nhưng em không có máy trộn bột nên những loại bánh cần nhào, cán thì sẽ đợi chồng đi làm về để buổi tối chồng làm cho. Cái gì nặng nhọc chồng em cân hết.

Tắm cho con cũng là bố. Hai vợ chồng ở riêng nên chồng em đi học lớp tiền sản rồi tắm cho con, chơi cùng con mỗi khi trở về nhà, đọc truyện cho con, đá bóng nữa. Bảo sao em ở nhà với con cả ngày nhưng con lại thích chơi với bố. Những khi con ốm cũng là đêm bố bế con, khi con nôn dù đêm rét mướt cũng là bố dọn dù mai bố phải đi làm.

Anh chồng đảm đang nhất hệ mặt trời đây rồi - Ảnh: FB

Anh chồng này cũng là nạn nhân của câu 'Chờ một tí em sắp xong rồi' - Ảnh: FB

Em chỉ giỏi mua đồ online và đi siêu thị, chứ đi chợ là em chịu cứng luôn. Làm gà, cá, lươn... đều là chồng em mua và làm. Nói thật con lợn có những phần thịt nào em còn ko biết hết và gọi tên đúng được, nên thôi cứ thích ăn như thế nào thì tả cho bố mẹ để bố mẹ gửi ở quê ra hoặc nói chồng mua cho.

Là một con gái từ mạnh mẽ em trở nên yếu đuối, vì việc gì cũng quen có chồng đồng hành. Đi mua quần áo cũng chẳng bao giờ đi một mình, đều là hai bố con đưa đi.

Những thứ em thích chồng đều để ý và làm cho. Như việc em thích chó, anh mua cho hai con xong rồi anh tắm rửa, tỉa lông để hai mẹ con chơi cùng. Thích hoa hồng, hoa nhài anh trồng cho chỉ việc ngắm.

Mỗi ngày trôi qua hai mẹ con đều mong bố nhanh đi làm về. Hai vợ chồng lại tranh nhau nấu cơm tối. Ăn xong thì bố rửa bát, con xếp bát ra cho bố. Con em từ lúc hơn 2 tuổi bắt đầu tranh quét nhà và dọn bát cùng bố, còn mẹ thì xem phim. Cả nhà cùng chờ tới cuối tuần để được bên nhau.

Lãng mạng đến từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt - Ảnh: FB

Người chồng trong truyền thuyết hóa ra có tồn tại ngoài đời thật - Ảnh: FB

Ở bên nhau bao nhiêu cũng là thấy không đủ. Bởi vì có một người chồng đảm đang nên mỗi năm lại thêm béo, nhưng yêu đời sẽ tăng lên dần. Phụ nữ xứng đáng được yêu, và chồng em bảo em suốt đời sẽ được làm công chúa của anh.

Chúc các chị em luôn hạnh phúc với người đàn ông của cuộc đời mình. Mong các anh hãy luôn yêu thương và trân trọng người phụ nữ của mình, khi yêu thì sẽ muốn làm hết cho nhau mọi điều, phải không ạ!", dòng tâm sự của cô vợ hạnh phúc thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận xuýt xoa từ hội chị em: "Người chồng trong truyền thuyết là có thật nè mọi người ơi"; "Dễ thương quá, chúc hai bạn luôn hạnh phúc nha"; "Ngưỡng mộ gia đình chị quá"; "Người đàn ông giỏi việc nước đảm việc nhà là đây"; "Đúng là chồng nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng"...