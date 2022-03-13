Nửa đêm, hàng trăm phụ huynh chật vật trước cổng trường giành suất hồ sơ tuyển sinh lớp 1 cho con

Xã hội 13/03/2022 10:11

Từ 0h ngày 12/3, nhiều phụ huynh có mặt tại trường Marie Curie, Hà Nội, để mua hồ sơ vào lớp 1 cho con. Vụ việc đang gây nhiều tranh cãi.

Theo thông tin của báo Dân Việt, từ 0h đêm 12/3, trước cổng trường Marie Curie, rất nhiều phụ huynh đã đứng chờ được phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023. Được biết, do nhà trường phát hành hồ sơ tuyển sinh số lượng không nhiều nên sợ đến muộn sẽ không còn cơ hội. Chính vì vậy, họ đã thức trắng đêm để đến mua bằng được hồ sơ cho con. 

Vụ việc này gây ra luồng tranh cãi gay gắt. Một số ý kiến bày tỏ không tán thành với cách tuyển sinh của trường. Nhiều người đặt câu hỏi: "Tại sao không tổ chức tuyển sinh online? Tại sao lại bán lúc nửa đêm đông đúc trong khi tình hình dịch bệnh phức tạp thế này..."

Nửa đêm, hàng trăm phụ huynh chật vật trước cổng trường giành suất hồ sơ tuyển sinh lớp 1 cho con - Ảnh 1
Phụ huynh xếp hàng chờ mua hồ sơ từ lúc nửa đêm - Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến vụ việc trên, thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết, năm nay, từ 0h30 đã có hơn 10 phụ huynh đến trường. Vào lúc 2h đã có hơn 130 "tích kê" phát ra. Văn phòng mở cửa, gọi theo số thứ tự, Ban tuyển sinh nhận Phiếu đăng ký và trao Phiếu dự trải nghiệm cho phụ huynh lúc 3h30. Và sau 6 giờ đồng hồ, vào lúc 6h30, 360 phiếu dự trải nghiệm đã hết.

Trước tranh cãi về việc bán hồ sơ trực tiếp mà không phải trực tuyến và lại vào lúc nửa đêm, thầy Khang lý giải: "Đăng ký online quả thật đơn giản, nhẹ nhàng, chỉ cần "nhấp chuột" là xong. Đăng ký trực tiếp rất vất vả, phụ huynh đến trường từ nửa đêm, cán bộ tuyển sinh của trường thì cả đêm. Tuy nhiên, nhà trường vẫn phải chọn vất vả vì 2 lý do. Thứ nhất, số suất trải nghiệm hạn chế chỉ 360, gấp đôi chỉ tiêu, 2 chọn 1. Thứ hai, việc đăng ký online sẽ có 20 - 30% danh sách dự trải nghiệm là ảo. Người cần thì không được vào danh sách, người có trong danh sách lại bỏ.

Những phụ huynh thật sự muốn gửi con vào trường thì không quản ngại thức khuya dậy sớm nhưng ai cũng vui, tuy mới được suất trải nghiệm, chưa phải suất học. Phụ huynh như vậy, nhà trường phải thích ứng linh hoạt để không phụ lòng tin cậy của mọi người trong khi đáng lẽ văn phòng làm việc từ 8h sáng ngày 12/3. Chúng tôi rất mừng và hạnh phúc vì niềm tin của phụ huynh dành cho trường quá lớn".

Nửa đêm, hàng trăm phụ huynh chật vật trước cổng trường giành suất hồ sơ tuyển sinh lớp 1 cho con - Ảnh 2
Từ 4h sáng, văn phòng trường đã làm việc, đón tiếp phụ huynh và phát phiếu dự trải nghiệm cho con - Ảnh: Lao động

Trao đổi với báo Lao động, phụ huynh Cao Thị Huệ có mặt ở trường từ hơn 1h sáng cho biết:  “May mắn tôi ở ngay gần trường, nên khi thấy tiếng xe và tiếng phụ huynh, phải vội vàng chạy qua trường luôn. Đến nơi, rất bất ngờ khi thấy thầy Hiệu trưởng cũng có mặt, trò chuyện thân thiện với phụ huynh, nhân viên của nhà trường cũng hỗ trợ ghế ngồi và hướng dẫn phụ huynh đảm bảo khoảng cách, các quy định phòng chống dịch.

Phụ huynh có một đêm trắng với Marie Curie và lãnh đạo nhà trường cũng "trắng đêm" cùng chúng tôi. Tôi càng thấy sự lựa chọn của con và gia đình là đúng đắn, giờ chỉ mong còn rèn nền nếp, ăn ngủ thật tốt để vượt qua được ngày trải nghiệm, có cơ hội được là học sinh chính thức của trường”.

 

 

Một phụ huynh khác tên Minh Hạnh (Hà Nội) cũng có mặt tại trường từ rất sớm cho hay: “Qua tìm hiểu các thông tin, xem hình ảnh, clip về trường, con tôi rất thích, chỉ mong muốn được vào đây học. Tôi cũng không quên nhắc con phải rèn ăn ngủ thật tốt mới được vào. Và con đã hứa là sẽ làm được.

Mấy hôm nay, tôi không ngủ được, lo sẽ không mua được hồ sơ cho con. Sang ngày 12/3, gia đình đã cử người đến trường chờ, vì không thể thất hứa với con. Không ngờ nhiều phụ huynh còn đến sớm hơn mình, may mắn tôi vẫn kịp đăng ký được 1 phiếu trải nghiệm để về dành tặng con, đây sẽ là cơ hội, là động lực để cố gắng”.

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