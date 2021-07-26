Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 22/4, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc ông Nguyễn Văn T. (55 tuổi, trú xã Triệu Lộc, Hậu Lộc) mất tích bí ẩn từ ngày 8/2.

Từ đầu năm 2021 đến nay, nhiều vụ mất tích đã xảy ra trên nhiều địa phương. Một số vụ còn khiến dư luận "lạnh sống lưng" khi cơ quan công an công bố kết quả điều tra.

Đáng chú ý, sau khi 2 vợ chồng ông biến mất, gia đình ông liên tục nhận được nhiều lá thư nặc danh với nội dung khó hiểu, phần lớn là lời đe dọa chết chóc. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra tại nhà hai vợ chồng, cơ quan điều tra nhiều lần phát hiện những điểm đáng ngờ song vẫn chưa thể tìm ra nút thắt.

Sau khi ông T. mất tích, ngày 2/3 người vợ ông T. là bà Vũ Thị N. (55 tuổi) lên làm việc với công an. Một ngày sau đó thì bà cũng đột ngột mất liên lạc.

Vụ việc 2 vợ chồng ông T. mất tích bí ẩn đã khiến người dân trên địa bàn không khỏi bàn tán xôn xao. Nguyên nhân của sự mất tích bí ẩn này vẫn chưa có câu trả lời.

Nữ sinh cấp 2 mất tích, để lại dòng tin nhắn: "Bố mẹ đừng hoài công tìm con nữa"

Báo Người Lao Động đưa tin về vụ việc, ngày 27/3, Công an xã Tiến Hưng và Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cùng gia đình tổ chức tìm kiếm cháu Nguyễn Thị Kiều M. (15 tuổi, học sinh Trường THCS Tiến Hưng) bất ngờ "mất tích" từ ngày 23/3.

Liên quan đến vụ việc, báo Tuổi Trẻ cũng đưa tin, qua kiểm tra camera và thông tin từ nhà trường cho thấy đến hết tiết 1 nữ sinh này rời khỏi trường. Trước khi mất tích, ở nhà M. sinh hoạt, ăn uống, học tập bình thường, không thấy biểu hiện gì khác lạ cả.

Hình ảnh gia đình đăng tìm cháu M. - Ảnh: Người Lao Động

Đến ngày 26/6, thông qua bạn của con gái, gia đình nhận được thông tin tài khoản Facebook mới của con gái nhắn rằng: "Con không về nhà đâu, bố mẹ đừng hoài công tìm con nữa".

Đến nay, vẫn chưa có thêm thông tin gì về vụ mất tích của nữ sinh 15 tuổi này.

Nam sinh lớp 10 ở TP.HCM rời nhà "bặt vô âm tín"

Giữa tháng 4, báo Người Lao Động thông tin về trường hợp mất tích của nam sinh tên H.T.B.

Theo đó, ngày 15/4, Công an phường Tân Thuận Đông (quận 7, TP.HCM) đang vào cuộc tìm kiếm một học sinh lớp 10 mất tích bí ẩn trên địa bàn.

Theo trình báo của người nhà, em H.T.B. (17 tuổi) hiện đang theo học tại Trường THPT Phùng Hưng (quận 12). Chiều 9/4, mẹ đến trường đón em B. về nhà. Khoảng 18h ngày 10/4, mẹ nam sinh chuẩn bị chở lên trường để theo học. Khi chị vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì em B. bất ngờ rời khỏi nhà, không biết đi đâu.

Ảnh nam sinh được gia đình cung cấp - Ảnh: Người Lao Động

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra tung tích của học sinh này, song vẫn "bặt vô âm tín", không rõ ra sao.

Người đàn ông đi đòi nợ, mất tích suốt 7 tháng ròng rã

Đây là vụ mất tích có tính chất nguy hiểm và nhiều tình tiết kinh hoàng nhất trong nửa đầu năm 2021. Báo Giao Thông đưa tin, thời điểm anh D.C.C. mất tích là vào ngày 28/11/2020, khi đi anh C. lái chiếc xe ô tô màu đen từ nhà đến TP.Hải Dương để đến nhà Cao Tài Năng đòi nợ.

Sau nhiều ngày điều tra, ngày 5/7 Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Hải Dương) ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.

Đồng thời, Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Cụ thể, Cao Tài Năng đã thừa nhận hành vi giết người, đốt xác phi tang man rợ của mình. Theo đó, sau khi giết ông C., Năng chôn nạn nhân ở bờ sông. Khoảng một tháng sau, Năng đào thi thể nạn nhân lên đốt để phi tang ở nhiều nơi.

Vụ án rúng động có tính chất phức tạp, tội phạm dùng thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội đã gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài.

Nam thanh niên mất tích bí ẩn trên đường về quê

Gần đây nhất là vụ việc nam thanh niên tên T.T.H. (24 tuổi) trên đường từ TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về quê ở tỉnh Phú Yên thì mất tích bí ẩn ở Cần Thơ.

Báo Tiền Phong thông tin, ngày 24/7, Công an xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ, cho biết, đã phát thông báo tìm chủ sở hữu một xe máy bỏ lại bên đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, hướng Rạch Giá - Cần Thơ thuộc địa bàn ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh.

Người thân của H. cho biết, cho biết nam thanh niên làm thuê ở đảo Phú Quốc. Ngày 15/7, H. đi phà vào đất liền với dự định sẽ di chuyển bằng xe máy về quê Phú Yên nhưng sau đó mất liên lạc.

Theo lãnh đạo Công an xã Vĩnh Trinh, theo thông tin gia đình cung cấp thì T.T.H. có tiền sử bị bệnh tâm thần. H. không sử dụng điện thoại nên việc liên lạc gặp rất nhiều khó khăn. Tại hiện trường phát hiện xe máy, lực lượng công an đã tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện nghi vấn.