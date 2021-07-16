Sau nhiều ngày liên tục bị mất trộm gà và dê, người đàn ông ở Nghệ An tá hỏa khi phát hiện trong vườn nhà có một con trăn khổng lồ với cân nặng 'khủng'.

Theo thông tin từ Truyền hình Nghệ An, ngày 16/7, chính quyền xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, một người dân tại xóm 10, xã Nghi Yên vừa bắt được một con trăn khổng lồ nặng gần 40kg ngay trong vườn nhà.

Trước đó, vào 18h30 ngày 15/7, anh N.Đ.Q. trú tại xóm 10, xã Nghi Yên đi ra vườn nhà thì phát hiện có một con trăn lớn có trọng lượng khoảng 40kg. Người đàn ông này nhanh chóng gọi người vây bắt con trăn.

Con trăn khổng lồ - Ảnh: Truyền hình Nghệ An

Trước đó, gia đình anh Q. và nhiều người dân trong xóm đã nhiều lần bị mất dê và gà, nhưng mãi đến hôm nay mọi người mới biết được con trăn này chính là "thủ phạm".

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