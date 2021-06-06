Thất kinh hồn vía cảnh trăn 'khủng' bò vào nhà, mẹ trẻ hốt hoảng ôm con bỏ chạy thục mạng

Đang ru con ngủ, bà mẹ phát hiện con trăn lớn bò vào nhà, trườn đến ngay võng của con mình đang ngủ.

Mới đây, trên mạng xã hội, xuất hiện một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ vội vàng ôm con bỏ chạy khi phát hiện thấy một con trăn khủng bò vào nhà khiến người xem không khỏi đứng tim. Theo hình ảnh từ camera giám sát ghi lại, một người phụ nữ đang ru con ngủ trên võng vẫn không hay biết sự xuất hiện của nhân tố "khổng lồ".

Con trăn lớn bò từ ngoài sân vào - Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, khi bước xuống võng ngồi đưa, thì bất ngờ phát hiện thấy con trăn khủng bò từ ngoài sân vào trong nhà. Quá hoảng sợ, người phụ nữ vội vàng bế đứa con nhỏ lên tay rồi bỏ chạy thục mạng.

Diễn biến sự việc từ lúc bà mẹ phát hiện ra con trăn và hoảng hốt ẳm con chạy thục mạng - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, sau khi con trăn vào ngôi nhà được khoảng 4 phút thì tự bò ra ngoài rồi bỏ đi. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, dân tình cũng bày tỏ sự hồi hộp, thất kinh trong từng giây. May mắn, người phụ nữ đã kịp thời bỏ chạy, chưa bị con vật tấn công.

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