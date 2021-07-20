Đến nhà con trai ăn cơm tối trở về, người đàn ông ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Xã hội 20/07/2021 21:19

Sau khi đến nhà con trai ăn cơm, ông V.H.T. chèo thuyền trở về nhà. Nhưng hơn một ngày, gia đình vẫn không thấy ông T.. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm tung tích người đàn ông mất tích.

Theo thông tin từ An ninh Tiền tệ, chiều 20/7, bà Lô Thị Thủy, Chủ tịch UBND xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, một người đàn ông trên địa bàn đã mất tích sau khi trở về từ nhà con trai.

Theo đó vào tối 19/7, ông V.H.T. (SN 1954), trú tại bản Đồng Tiến, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông đi sang Quốc lộ 7A ăn cơm với gia đình người con trai. Khoảng 22h cùng ngày, ông T. tự về nhà qua sông Lam bằng thuyền tôn nhỏ và mất tích cho đến nay chưa rõ nguyên nhân.

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Khu vực ông T. phải đi qua để về nhà - Ảnh: An ninh Tiền tệ

Nhận được tin báo của gia đình, chính quyền địa phương đã huy động các tổ chức và bà con lối xóm tìm kiếm từ 6h ngày 20/7 ở nhiều nơi. Những người đi tìm đã phát hiện ra tấm ván ngồi trên thuyền ngay tại bến đò cũ và chiếc bai chèo cách vị trí bến đò khoảng 3km.

Bà Thủy thông tin thêm: "Hiện tại gia đình, bà con bản Đồng Tiến, đội cứu hộ cứu nạn xã Lạng Khê, đội Phòng chống cháy, Cứu hộ cứu nạn số 6 của tỉnh đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân".

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Sau hơn 1 ngày, gia đình vẫn chưa tìm thấy ông T. - Ảnh: An ninh Tiền tệ

Được biết ông T. thường hay đi thuyền để chài lưới bắt cá trên sông. Ông có tiền sử huyết áp cao nhưng lâu nay sức khỏe không có biểu hiện bất thường.

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