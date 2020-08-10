Nữ hành khách quốc tịch Việt Nam, khởi hành từ Hà Nội đi Nhật Bản đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Mới đây, một nữ hành khách 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đáp chuyến bay NH898 ngày 8/8 từ Hà Nội đi Tokyo. Phía Nhật đã thực hiện test nhanh kháng nguyên với cô gái này và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện người phụ nữ này đang được theo dõi và sẽ được xét nghiệm lại bằng Realtime RT-PCR để cho kết quả chính xác nhất.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết trên Người lao động, phía trung tâm đã nắm được vụ việc.

Nữ hành khách từ Hà Nội đi Nhật Bản được xác định nhiễm Covid-19 - Ảnh: Internet

Danh tính bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 được xác định là Đ.T.A. (SN 1991), ngồi ghế 23K trên chuyến bay NH898 Hà Nội - Narita, cất cánh lúc 14 giờ ngày 8/8. Ngay sau khi có kết quả test nhanh tại sân bay, hành khách trên đã được chuyển đi cách ly tại bệnh viện ở Nhật Bản. Phía Nhật Bản cũng đã gửi thông tin về sân bay quốc tế Nội Bài rà soát ca bệnh, thực hiện phòng dịch.

Hiện cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp, điều tra dịch tễ phòng chống dịch ở một số nơi có liên quan đến bệnh nhân này tại 2 quận Đống Đa và Hoàng Mai (TP. Hà Nội).

Được biết, những ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội đều liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng. Hiện cơ quan chức năng đang đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm Realtime RT-PCR cho những người từ Đà Nẵng trở về từ ngày 15/7 đến nay. Công suất xét nghiệm tối đa là 10.000 mẫu/ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-hanh-khach-tu-ha-noi-di-nhat-ban-duoc-xac-dinh-duong-tinh-voi-sars-cov-2-375465.html