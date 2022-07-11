Nóng: TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Xã hội 11/07/2022 09:24

Sở GD-ĐT TP HCM vừa chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2022-2023 của hơn 100 trường THPT trên địa bàn thành phố

Theo Tiền Phong, sáng ngày 11/7, Sở GD&ĐT triệu tập và họp với hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn để công bố điểm chuẩn.

Điểm chuẩn trúng tuyển cụ thể như sau:

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Điểm chuẩn 108 trường công lập tại TP.HCM - Ảnh: Tiền Phong

Theo báo Pháp luật TP.HCM,  Thí sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học từ ngày 12/7 đến 26/7. Sau 16 giờ ngày 26/7 nếu thí sinh không nộp hồ sơ nhập học, nhà trường sẽ xoá tên trong danh sách trúng tuyển.

Hồ sơ nhập học bao gồm phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2022 và thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét vào các trường THPT; phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên đó có ghi 3 nguyện vọng; học bạ cấp THCS; bằng tốt nghiệp THCS (bản chính); bản sao giấy khai sinh hợp lệ; giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thí sinh tuyệt đối không đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả trúng tuyển (cụ thể hình thức chuyển trường sau khi trúng tuyển)

Năm nay, gần 94.000 thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp trong hai ngày 11 và 12/6. Tổng chỉ tiêu của 114 trường THPT công lập là 73.000; dự kiến sẽ có khoảng 20.000 học sinh sẽ trượt lớp 10 công lập.

Điểm mới năm nay là điểm xét tuyển sẽ tính ba môn ở hệ số 1, khác với những năm trước - nhân hệ số 2 với môn Toán

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