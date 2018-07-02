Nói với chồng ra ngoài đi dạo, vợ bầu 3 tháng bỗng mất tích bí ẩn

Xã hội 02/07/2018 16:25

Sau khi nói với chồng ra ngoài đi dạo, người vợ mang thai 3 tháng bỗng nhiên mất tích. Gia đình đã cố sức tìm kiếm nhưng suốt một tuần vẫn chưa có tin tức gì.

Sáng nay (2/7), anh Nguyễn Văn Thuân (ngụ Tân Giang, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) cho biết vợ anh đã mất tích gần một tuần nay. Dù gia đình đã ra sức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tung tích của chị.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 27/6, chị Lưu Thị Hiền (sinh năm 1986) đang mang thai ở tháng thứ 3 nói với chồng ra ngoài hóng gió. Sau đó, chị không quay trở lại. Gia đình tá hỏa đi tìm kiếm nhưng chị vẫn bặt vô âm tín.

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Chị Hiền mất tích gần 1 tuần nay - Ảnh: Internet

Anh Thuân nói thêm, chị Hiền có dấu hiệu bị trầm cảm. Sợ chị sẽ tự tử, gia đình hai bên đã ra bờ sông tìm kiếm nhưng không thấy.

Cách đây 5 năm, khi mang bầu đứa con đầu lòng, chị Hiền cũng từng có dấu hiệu trầm cảm nhưng lần mang thai thứ hai này chị bị nặng hơn. Gia đình đã tận dụng hết các mối quan hệ, nhờ cộng đồng mạng, bạn bè thân thiết để truy tìm nhưng vẫn chưa có tin tức.

Nêu độc giả có thông tin của chị Hiền xin liên hệ qua số điện thoại: 01688313911 (anh Thuân - chồng chị Hiền).

Những điều cần làm khi phát hiện thai phụ bị trầm cảm

Trầm cảm là một hiện tượng khá phổ biến khi mang thai ở phụ nữ hiện đại. Khi phát hiện thai phụ có dấu hiệu bị trầm cảm, người thân nên nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn với họ để tâm lý người mang thai được thoải mái.

Nói với chồng ra ngoài đi dạo, vợ bầu 3 tháng bỗng mất tích bí ẩn - Ảnh 2
Thai phụ rất dễ rơi vào trầm cảm nếu bị áp lực mà không được giải tỏa - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong thời kỳ mang thai phụ nữ cũng cần được nghỉ ngơi, thư giãn và giải trí nhiều hơn. Bên cạnh đó, những phương pháp tập luyện đơn giản cũng rất tốt cho sức khỏe nhưng không nên tập luyện quá sức và cần bổ sung các loại thực phẩm tốt có lợi cho sức khỏe.

Trong trường hợp quá nặng, người thân nên đưa thai phụ đi khám sức khỏe để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con.

Thai phụ sắp đến ngày sinh mất tích, sau 10 ngày quay về thì cái thai biến mất

Thai phụ sắp đến ngày sinh mất tích, sau 10 ngày quay về thì cái thai biến mất

Sau khi mất tích hơn một tuần, chị S. quay về trong tình trạng hoảng loạn. Điều đáng nói, trước đó chị sắp sinh nhưng khi quay về thì cái thai đã biến mất.

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