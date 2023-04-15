Những người sinh năm bao nhiêu phải đổi CCCD gắn chíp trong năm 2023, nếu không sẽ bị phạt?

Các trường hợp không thực hiện đổi thẻ CCCD gắn chíp theo quy định có thể bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Các trường hợp phải đổi thẻ Căn cước công dân trong năm nay

Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014 có quy định về độ tuổi đổi thẻ Căn cước công dân như sau:

1. Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Theo đó, khi công dân được đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi thì phải đổi thẻ căn cước công dân. Hiện nay, nước ta đang triển khai kế hoạch đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước công dân gắn chíp. Do đó, những công dân đủ tuổi 25, đủ tuối 40 và đủ tuổi 60 trong năm 2023 sẽ phải đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Như vậy, những công dân sinh vào năm 1998, năm 1983 và năm 1963 sẽ phải đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chíp trong năm 2023.

Người dân nên đổi thẻ Căn cước công dân đúng thời hạn để tránh bị phạt.

2. Trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Theo như quy định trên thì những công dân được cấp thẻ căn cước công dân từ năm 2021 thì sẽ được sử dụng thẻ căn cước công dân đó cho đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Như vậy, trường hợp những công dân sinh năm 1998, năm 1983 và năm 1963 đã được cấp thẻ căn cước công dân từ năm 2021 thì vẫn sẽ có giá trị sử dụng và không bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Mức phạt đối với các trường hợp không đổi thẻ Căn cước công dân

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 144 của Chính Phủ quy định, nếu công dân thuộc một trong những trường hợp phải đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định của pháp luật mà không thực hiện việc đổi thẻ sẽ bị xử phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-nguoi-sinh-nam-bao-nhieu-phai-oi-cccd-gan-chip-trong-nam-2023-neu-khong-se-bi-phat-572732.html