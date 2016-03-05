Những lời chúc cho ngày 8 tháng 3 hay và ý nghĩa

- Anh muốn gửi tới em tình cảm yêu thương nhất từ sâu thẳm trong trái tim. Anh luôn cầu nguyện cho em có sức khỏe để được sống bên em suốt cuộc đời này. Anh chúc em luôn thành công trong sự nghiệp, anh yêu em nhiều, chỉ một mình em thôi!

- Vì ở xa, anh không trực tiếp tặng quà và hoa hồng cho em được, nhưng anh rất nhớ em. Anh chúc em luôn mạnh khỏe và công tác tốt, mãi mãi là người vợ tốt của anh. Tình yêu của anh dành cho em cũng đỏ thắm như đóa hoa hồng này vậy.

- Gửi vợ yêu! Có được em là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh mong muốn vợ chồng mình sẽ luôn sống hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt để anh có thể nói: Anh yêu em thật nhiều.

- Người ta nói rằng đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ . Cảm ơn người phụ nữ đã ở phía sau anh, người luôn chỉ ra những khiếm khuyết của anh, ở bên cạnh cổ vũ, hỗ trợ, hướng dẫn và là người bạn đồng hành cùng anh! Chúc mừng em nhân ngày Quốc tế phụ nữ !

Những lời chúc cho ngày 8 tháng 3 dành cho người yêu

- Vẻ đẹp, sự ấm áp và hài hước của em chính là nguồn cảm hứng dành cho anh! Chúc em có một ngày Quốc tế phụ nữ tuyệt vời!

- Nhân dịp 8/3, anh chúc em những lời tốt đẹp nhất và cả tình yêu lớn nhất trong cuộc đời này, anh sẽ dành tặng cho em! Anh cảm ơn em rất nhiều vì những gì em đã đem đến trong cuộc sống của anh… Yêu em thật nhiều và thật nhiều.

- Chúc em khỏe, trẻ, đẹp, luôn vui vẻ và hồn nhiên, mãi mãi là người anh yêu nhất trong cuộc đời!

- Anh luôn nghĩ đến em từng ngày, từng giờ. Anh chúc em yêu của anh luôn luôn xinh đẹp, cố gắng học tốt và yêu thương anh hơn nữa, em yêu nhé.

- Em yêu, được ở bên em trong 365 ngày là niềm hạnh phúc vô bờ của anh. Chúc em một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn những ngày khác. Mãi mãi yêu em.

- Ngày 8/3, anh không biết nói thế nào để thể hiện tình cảm nhưng anh biết tình yêu của em dành cho anh là rất nhiều. Anh hứa với em là anh sẽ mãi mãi yêu thương em suốt cuộc đời này, cho dù có bao nhiêu sóng gió anh vẫn sẽ luôn ở bên để bảo vệ em.

- Em yêu, hôm nay là ngày dành riêng để thể hiện lòng biết ơn và quan tâm đến phụ nữ. Anh muốn gửi tới em trọn vẹn tấm lòng anh, những gì quý giá nhất anh luôn dành cho em.

- Dù không ở bên em nhưng anh sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm dành cho em! Sắp tới 8/3 rồi, anh chúc em vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.

- Gửi em, em có biết anh yêu em nhiều lắm không! Dẫu rằng anh không ở bên em nhưng em hãy luôn nhớ rằng trái tim anh luôn hướng về em.

- Em yêu! Em từng nói với anh, anh là người đem đến cho em nhiều niềm vui nhưng cũng đem đến cho em rất nhiều nỗi buồn trong cuộc sống. Nếu có một điều ước thì anh sẽ ước rằng mỗi ngày trôi qua đều là một ngày 8/3 thật đẹp đối với em!

Những lời chúc cho ngày quốc tế phụ nữ dành tặng bạn bè, đồng nghiệp

- Chúc bạn ngày 8/3 thật vui vẻ, nhận được nhiều hoa và quà của bạn trai trong ngày hôm nay. Chúc bạn gặp nhiều may mắn, niềm vui và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

- Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 chúc các chị em phụ nữ luôn xinh đẹp và tìm được tình yêu đích thực dành cho mình.

- Ngày 8/3 chúc một nửa của thế giới luôn thành công trong cuộc sống. Chúc bạn luôn xinh đẹp và duyên dáng.

- Chúc bạn ngày Quốc tế phụ nữ thật ý nghĩa, vui tươi ngập tràn hạnh phúc. Chúc bạn luôn cười tươi, cười duyên, cười e thẹn, cười trẻ trung, ngập tràn các kiểu cười trong ngày hôm nay.

- Chúc bạn một ngày 8/3 luôn vui vẻ, hạnh phúc bên chồng con và gia đình thân yêu.

- Một ngày tràn ngập hoa hồng cho các bạn gái nhé! Chúc các bạn luôn xinh xắn, đáng yêu trong nắng hồng và luôn thành công, thành công hơn nữa.

Lời chúc cho ngày 8/3 dành cho mẹ

- Chúc mẹ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc không chỉ trong ngày 8/3 mà suốt mọi năm tháng còn lại! Để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, và sự yêu thương vô bờ của mẹ.

- Chúc mừng mẹ yêu quý của con! Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Xin mẹ tha thứ vì nhiều lần con đã làm mẹ buồn. Con chúc mẹ luôn khỏa mạnh và ở bên con để giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, mẹ nhé!

- Chúc mừng người phụ nữ rất xinh đẹp, rất đảm đang và vô cùng tuyệt vời là mẹ yêu quý của con… Con yêu mẹ nhiều lắm. Con tự hào được làm con của mẹ – một người mẹ đảm đang và nhân hậu!

Lời chúc ngày quốc tế phụ nữ cho cô giáo

- Em chúc cô giáo luôn mạnh khỏe , trẻ trung, vui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao sự… dũng cảm trước những đứa học trò nghịch như quỷ sứ bọn em. Happy Women’s Day!

- Chúc mừng cô nhân ngày 8/3. Chúc cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Kính tặng cô những bông hoa tươi thắm nhất! Chúc cô luôn mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc và công tác tốt.

- Nhân ngày 8/3 em gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cô, người mà em luôn luôn kính trọng và yêu mến. Chúc cô luôn khỏe mạnh và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

- Cô giáo kính yêu, ngày Quốc tế phụ nữ này em không tới thăm cô được nên em muốn gửi lời chúc cô luôn luôn vui vẻ, xinh tươi và trẻ mãi không già.

- Nhân ngày 8/3, em xin gởi đến cô lời cảm ơn chân thành đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức. Kính chúc cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và sức khỏe để mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.

- Nhân ngày 8/3, em chúc cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Kính tặng cô những bông hoa tươi thắm nhất!

Những lời chúc này sẽ là những thông điệp cho ngày quốc tế phụ nữ thể hiện được sự quan tâm, yêu thương mà bạn dành cho người phụ nữ yêu quý trong đời mình