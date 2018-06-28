Những hình ảnh về ngày Gia đình Việt Nam trên khắp cả nước

Hướng về ngày Gia đình Việt Nam 2018, hãy cùng ngắm nhìn những bức ảnh chân thực về tình cảm gia đình từ làng quê cho đến thành phố, từ khoảnh khắc ngày tết cho đến tình yêu thương thấm đượm trong cuộc sống thường ngày. Gia đình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nó cũng đều mang một ý nghĩa.

Nhiều người mải mê đi tìm hạnh phúc nhưng đâu biết rằng, hạnh phúc có gì cao xa: đó chính là bữa cơm gia đình với tất cả các thành viên tụ họp đông đủ; đó là những khoảnh khắc chồng thương vợ, vợ thương chồng, con cái kính trọng, ngoan ngoãn với ông bà, bố mẹ, anh chị em đoàn kết lẫn nhau; đó là mâm cơm tất niên chiều 30 tết, cả gia đình sum vầy, cười đùa vui vẻ. Như ai đó đã từng nói: “có một nơi để về là nhà, có một người để yêu là gia đình và có cả cả hai là có hạnh phúc”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã từng căn dặn: “Rất quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Chính lời khẳng định này của Người đã góp phần dẫn tới một sự kiện vô cùng ý nghĩa cho cả đất nước: ngày 04/05/2001, Thủ tướng Chính Phủ đã quyết định lấy ngày 28/6 làm ngày Gia đình Việt Nam và đến năm 2016, tháng 6 cũng được chọn là "Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”. Với sự kiện này, giá trị thiêng liêng của gia đình đã được tôn vinh và được đặt đúng vị trí của nó.

Từ năm 2011 cho đến nay, trải qua 15 lần kỷ niệm và đến năm 2018 là lần kỷ niệm thứ 17, ngày Gia đình Việt Nam đã được nhấn mạnh với hàng loạt các chủ đề có ý nghĩa như Xây dựng gia đình là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc và của cả thời đại (2012) hay Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương (2013 - 2016) với rất nhiều hoạt động được tổ chức. Từ triển lãm, giao lưu văn hóa văn nghệ cho đến các cuộc thi gia đình, chia sẻ, tọa đàm về hạnh phúc gia đình và các hoạt động ngoài trời khác, người dân khắp cả nước đều hết sức phấn khởi, hân hoan vì sự quan tâm của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội.

Những hình ảnh ngày gia đình Việt Nam đẹp nhất có lẽ đó chính là cảnh cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm giản dị, đời thường; cảnh cả nhà cùng dạo chơi hay bên nhau trò chuyện; Có ông, có bà, có bố, có mẹ, có tiếng cười trẻ thơ giòn giã, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về tình cảm gia đình và hạnh phúc thật sự.

Với sự phát triển của thời đại, sự chuyển đổi của nền kinh tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin…, cuộc sống con người cũng dần thay đổi và các giá trị gia đình cũng đứng trên bờ vực lung lay. Chúng ta có nhiều lựa chọn mới phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng. Chúng ta được bảo đảm quyền và chính điều này khiến nhiều người giẫm đạp lên các giá trị truyền thống để làm lợi cho mình khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ. Tội phạm vị thành niên tăng cao, các vụ ly hôn tăng chóng mặt, bạo lực, tấn công tình dục trẻ em và một loạt những vấn đề xã hội khác khiến gia đình Việt Nam đối mặt với vô vàn thử thách.

Sẽ là quá nếu nói gia đình có nguy cơ mất đi giá trị vốn có nhưng sẽ là rất đúng nếu nói rằng ngày hội Gia đình chưa bao giờ quan trọng và thiết thực như hiện nay. Bởi đây sẽ là ngày mà chúng ta được nhắc nhở nhiều hơn về những vấn nạn đang xảy ra, về việc tôn vinh vẻ đẹp thiêng liêng của gia đình và nhìn lại trách nhiệm cũng như những gì mình đã làm để giữ gìn hạnh phúc.