Những cô gái có tấm lòng vĩ đại nuôi trẻ nghèo, bệnh tật: Người bị kỳ thị, kẻ bị đe dọa vì cứu trẻ suýt bị chôn sống

Xã hội 15/12/2019 07:06

Dù còn rất trẻ nhưng những cô gái tốt bụng này vẫn sẵn sàng nhận nuôi những đứa trẻ bệnh tật, mồ côi mặc kệ những lời gièm pha của mọi người xung quanh

Câu chuyện về những đứa trẻ bệnh tật, mồ côi luôn nhận được sự thương xót của dư luận. Thế nhưng không phải ai cũng có thể dang tay chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh này. Chính vì vậy khi đón những đứa trẻ ấy về nuôi, các cô gái tốt bụng này không tránh được một số ánh mắt hoài nghi. Bên cạnh sự gièm pha, việc một cô gái trẻ chưa kết hôn chăm sóc những đứa trẻ khuyết tật cũng gặp không ít khó khăn.

Cô gái nhận nuôi 2 đứa trẻ suýt bị chôn sống

Cách đây không lâu, cô gái 29 tuổi người dân tộc Ba Na xuất hiện trong chương trình “Người bí ẩn” khiến ai nấy đều không khỏi thán phục. Theo đó, chị Y Byen đã chăm nuôi 2 đứa trẻ suýt bị chôn sống hơn 15 năm. Vào năm 2004, chị Y Byen cùng mẹ đi bán đồ ở một ngôi làng hẻo lánh thì nghe tin 1 đứa trẻ sắp bị chôn sống theo người mẹ vừa qua đời vì phong tục ở đây. Ngay lúc này, chị Y Byen đã xin mẹ đưa bé về nuôi. Khi đó, chị chỉ mới được 14 tuổi. Để có tiền, chị Y Byen đã phải vừa học, vừa làm suốt nhiều năm liền.

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Chị Y Byen đã tận tụy chăm sóc 2 đứa trẻ suốt nhiều năm qua, dù chúng không có bất cứ quan hệ gì với chị - Ảnh: Internet

Đến năm 2015, Y Byen lại tiếp tục mang một em bé bị bỏ rơi ngoài nghĩa địa về nuôi. Khi nhắc lại những năm tháng đã qua, chị Y Byen không khỏi xúc động vì nhớ lại những khó khăn ngày ấy. Chị từng bị bố của đứa con lớn nhiều lần đe dọa vì muốn bắt bé về làm theo phong tục địa phương. Nhưng chị vẫn cương quyết giữ lại đứa trẻ. Hiện người mẹ trẻ này đang công tác ở đoàn ca múa nhạc Đam San tỉnh Gia Lai để có tiền chăm lo cho 2 con nuôi.

Cô gái trẻ nhận nuôi bé gái bị bại não

Cách đây 3 năm, cô gái Phạm Thanh Tâm (sinh năm 1991) khiến dân mạng không khỏi thán phục khi đứng ra nhận nuôi bé gái bị bại não, suy dinh dưỡng Thào Thị Yến Nhi tại Lào Cai. Khi đó, Yến Nhi đã được 14 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 3,5kg. Sau 3 năm được mẹ Tâm chăm sóc, Nhi đã thay da đổi thịt. Từ cô bé yếu ớt năm nào, nay em đã trở nên bụ bẫm, dễ thương, phục hồi về thể chất lẫn tinh thần. 

Những cô gái có tấm lòng vĩ đại nuôi trẻ nghèo, bệnh tật: Người bị kỳ thị, kẻ bị đe dọa vì cứu trẻ suýt bị chôn sống - Ảnh 3
Cô gái tốt bụng Thanh Tâm từng gây xôn xao mạng trong suốt một thời gian dài - Ảnh: Internet
Những cô gái có tấm lòng vĩ đại nuôi trẻ nghèo, bệnh tật: Người bị kỳ thị, kẻ bị đe dọa vì cứu trẻ suýt bị chôn sống - Ảnh 4
Nhờ có Thanh Tâm mà cuộc đời Yến Nhi thay đổi hoàn toàn - Ảnh: Internet

Hiện tại, mặc dù Thanh Tâm đã kết hôn, sinh con nhưng vẫn tiếp tục chăm sóc cho Yến Nhi. Giờ đây, em không chỉ được mẹ Thanh Tâm yêu thương mà còn có thêm sự chăm sóc của người bố.

9X Hà Nội bị kỳ thị vì nuôi bé gái bệnh tật

Vào năm 2018, Phạm Thùy Linh (sinh năm 1991, giáo viên mầm non) gặp bé Phương tại cổng trường mầm non mà Linh đang dạy. 

Lúc này, khuôn mặt bé Phương sần sùi, lở loét, người còi cọc. Vì thương nên Linh mua cho bánh kẹo, đưa về chỗ mẹ bé đang bán bóng bay và cho 2 mẹ con 100.000 đồng.

Những cô gái có tấm lòng vĩ đại nuôi trẻ nghèo, bệnh tật: Người bị kỳ thị, kẻ bị đe dọa vì cứu trẻ suýt bị chôn sống - Ảnh 5
Linh từng bị mọi người ngăn cản, kì thị vì chăm sóc bé Phương - Ảnh: Internet

Vài ngày sau đó, Linh đã quyết định xin được chăm sóc, chữa bệnh và dạy bé Phương học chữ. Từ đó, bé Phương đi học với Linh vào buổi sáng, đến tối lại về ngủ với mẹ. Ngày mới được đưa về, Phương bị suy dinh dưỡng, dù đã 9 tuổi nhưng chỉ nặng 15kg, bị viêm da cơ địa khiến gương mặt lở loét, thận yếu.

Những cô gái có tấm lòng vĩ đại nuôi trẻ nghèo, bệnh tật: Người bị kỳ thị, kẻ bị đe dọa vì cứu trẻ suýt bị chôn sống - Ảnh 6
Dù bị kỳ thị, cô gái trẻ vẫn hết lòng chăm sóc cho Phương - Ảnh: Internet

Vì vẻ ngoài của Phương mà gia đình đã phản đối việc Linh chăm sóc cô bé. Không ít lần Phương và Linh bị kỳ thị, xa lánh khi cùng nhau đi siêu thị hay tiệm gội đầu. Sau 1 năm, tình trạng bệnh và thể chất của cô bé đã cải thiện hơn trước nhiều. Hiện Linh đã ngừng dạy học và chuyển sang dạy aerobic.

Nhờ tấm lòng cao cả của các cô gái trẻ mà những mảnh đời bất hạnh như Phương, Yến Nhi mới có thêm hy vọng. Tất cả đều mong sẽ có thêm các nhà hảo tâm để những đứa trẻ nghèo, bất hạnh có thêm cơ hội sống sót. 

Tiểu thư 9x nhận nuôi bé Yến Nhi: Ốm nghén chỉ ăn được khoai lang, phở khô

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Dù đang bị ốm nghén khá mệt mỏi nhưng Thanh Tâm cũng đã cố gắng có một cuộc trò chuyện ngắn để chia sẻ về chuyện bầu bí lần đầu tới những người quan tâm, yêu mến bà mẹ trẻ.

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