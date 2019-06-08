Hé lộ hình ảnh mới nhất của em bé Lào Cai suy dinh dưỡng: Chưa thể đi lại nhưng con vẫn cười rất tươi

Xã hội 08/06/2019 11:07

Mặc dù chưa thể đi lại như những đứa trẻ bình thường nhưng cô bé Lào Cai bị suy dinh dưỡng ngày nào lại cười rất tươi và vô cùng hạnh phúc bên gia đình mẹ nuôi.

Đã 3 năm trôi qua kể từ khi cô bé Lào Cai tội nghiệp được phát hiện trong tình trạng suy dinh dưỡng, chỉ nặng hơn 3kg. Giờ đây, bé Thảo Nhi đã được 4 tuổi, sống cùng gia đình mẹ nuôi Thanh Tâm.

Thời gian gần đây, thông tin Thanh Tâm sinh con trai đầu lòng sau một thời gian kết hôn đã khiến nhiều cư dân mạng thắc mắc liệu cô có còn đủ thời gian để chăm sóc bé Yến Nhi hay không. Mặc dù không lên tiếng giải thích nhưng những động thái mới nhất của cô trên Facebook đã khiến mọi người phần nào an tâm.

Hé lộ hình ảnh mới nhất của em bé Lào Cai suy dinh dưỡng: Chưa thể đi lại nhưng con vẫn cười rất tươi - Ảnh 1
Bé Yến Nhi cười hạnh phúc trong vòng tay của bố nuôi - Ảnh: Internet

Theo đó, Thanh Tâm vừa chia sẻ hình ảnh cả gia đình cùng nhau đi du lịch ở Tam Đảo. Trong ảnh, em bé Lào Cai suy dinh dưỡng ngày nào đã lớn hơn rất nhiều, gương mặt cũng hết sức bầu bĩnh, đáng yêu.

Có thể thấy, bé Yến Nhi nhìn khá hoạt bát và cười rất tươi tắn. Hình ảnh cô bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng bố nuôi khiến ai nấy đều vô cùng xúc động. Mọi người vô cùng vui mừng vì em đã được một gia đình tốt bụng nuôi dưỡng, được yêu thương hết lòng.

Được biết, mặc dù hiện giờ Yến Nhi vẫn chưa thể đứng dậy đi lại theo ý muốn nhưng cô bé vẫn rất ngoan ngoãn, không hề quấy khóc.

Mặc dù căn bệnh bại não khiến Yến Nhi không thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác nhưng sự kiên cường của cô bé cùng tấm lòng lương thiện của người mẹ nuôi Thanh Tâm khiến nhiều người cảm động.

Hé lộ hình ảnh mới nhất của em bé Lào Cai suy dinh dưỡng: Chưa thể đi lại nhưng con vẫn cười rất tươi - Ảnh 2
Mặc dù không đi lại được như những đứa trẻ bình thường khác nhưng Yến Nhi cười rất tươi khi chụp ảnh - Ảnh: Internet

Hành trình trưởng thành của cô bé Yến Nhi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Tất cả đều cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với em và gia đình mẹ nuôi.

“Dù không thể đi lại nhưng nụ cười của con thật hạnh phúc. Hy vọng con sẽ phát triển bình thường như bạn bè cùng lứa”, L.K bình luận.

“Được gặp mẹ Thanh Tâm là may mắn trong cuộc đời con, mong con sẽ luôn hạnh phúc như thế này và sớm đi lại được bình thường”, một người dùng mạng xã hội gửi lời chúc phúc đến bé Yến Nhi.

Hình ảnh mới nhất của bé gái Lào Cai bị suy dinh dưỡng: Cằm nhọn, cao lớn không nhận ra

Hình ảnh mới nhất của bé gái Lào Cai bị suy dinh dưỡng: Cằm nhọn, cao lớn không nhận ra

Sau những ngày nghỉ Tết, Thanh Tâm giật mình vì con gái nuôi nay đã cao lớn và xinh xắn hơn.

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Từ khóa:   bé gái Lào Cai suy dinh dưỡng

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