UBND phường Phước Hải (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng đâm chết vợ. Sau khi gây án, người chồng đã đến công an đầu thú.

Mới đây, trên địa bàn phường Phước Hải, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) xảy ra vụ chồng đâm chết vợ gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, tối qua (10/5), chị N.H.T.V. (SN 1996, trú phường phường Phước Hải, TP. Nha Trang) đi nhậu với bạn về nhà khuya nên xảy ra cãi vã với chồng là anh Đỗ Nguyễn Thành Đạt.

Chồng đâm chết vợ vì đi nhậu về khuya - Ảnh minh họa: Internet

Theo Báo Giao Thông, trong lúc tức giận, anh Đạt dùng dao đâm vợ trọng thương. Chị V. được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau đó, anh Đạt đã đến Công an phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang đầu thú.

Người thân trong gia đình cho biết, thời gian gần đây hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì xích mích tình cảm. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Cách đây ít ngày, tại chợ Hang (xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) cũng xảy ra trường hợp chồng đâm vợ tử vong khiến nhiều người xót xa.

Sáng 6/5, một người phụ nữ bán thịt heo tại chợ Hang thì bị chồng dùng dao đâm bất ngờ. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Đang bán thịt heo ở chợ, vợ bị chồng đâm tử vong - Ảnh: Internet

Chủ tịch UBND xã Thọ Vinh cho biết, người chồng trong vụ việc có tiền sử bệnh tâm thần. Trước khi xảy ra án mạng, 2 vợ chồng không có dấu hiệu gì bất thường. Hiện vụ vợ bị chồng đâm tử vong đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Cụ bà 80 tuổi phát hiện con trai treo cổ chết, con dâu bị đâm tử vong trong chăn Bước đầu, cơ quan công an xác định đôi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, anh Thèn đâm vợ tử vong rồi treo cổ tự tử.

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