Đang bán thịt heo ở chợ, vợ bị chồng đâm tử vong

Xã hội 06/05/2020 15:34

Trong lúc đang bán hàng tại chợ, người vợ bị chồng đâm tử vong. Theo chính quyền xã, đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần.

Sáng nay (6/5), một người phụ nữ bán thịt heo tại chợ Hang (xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) bị chồng dùng dao đâm khiến nhiều người xót xa.

Do bị đâm bất ngờ nên nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. 

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Đang bán thịt heo ở chợ, vợ bị chồng đâm tử vong - Ảnh: Tổ Quốc

Nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. 

Chủ tịch UBND xã Thọ Vinh cho biết, người chồng trong vụ việc có tiền sử bệnh tâm thần. Trước khi xảy ra án mạng, 2 vợ chồng không có dấu hiệu gì bất thường. Hiện vụ vợ bị chồng đâm tử vong đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Cách đây ít lâu, tại Cần Thơ cũng xảy ra trường hợp chồng giết vợ khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo điều tra, Trần Khánh Vân (SN 1997, ngụ khóm Long Hưng 1, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) và vợ là Phạm Huỳnh Em (SN 1997) làm nghề chở thuê bằng ghe trên sông.

Thời gian gần đây, Vân nghi ngờ vợ quan hệ bất chính với người khác nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 11 giờ 40 ngày 2/5/2020, trong lúc đang chờ lấy hàng hóa trên sông Hậu (thuộc phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ), Vân thấy Em nằm võng và mải chơi điện thoại nên cả hai phát sinh cãi vã.

Trong lúc bực tức, Vân cầm dao chém vào đầu và cổ chị Huỳnh Em. Mặc vợ kêu cứu, Vân vẫn tiếp tục chém nhiều nhát nữa vào người nạn nhân cho đến khi cây dao bị rơi xuống ghe. Sau đó, Vân tiếp tục đi lấy một con dao khác đâm xuyên cổ vợ. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người chạy đến can ngăn thì thấy Vân cầm dao tự cắt cổ rồi nhảy xuống sông tự sát.

Người dân nhảy xuống cứu Vân lên bờ rồi đưa hai vợ chồng vào bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của Vân đã ổn định, còn chị Huỳnh Em vẫn đang được điều trị. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cần Thơ: Chồng đâm vợ nguy kịch vì mải xem điện thoại

Cần Thơ: Chồng đâm vợ nguy kịch vì mải xem điện thoại

Thấy vợ nằm võng mải xem điện thoại, chồng đâm vợ nhiều nhát nguy kịch rồi tự sát bất thành.

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