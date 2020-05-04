Cụ bà 80 tuổi phát hiện con trai treo cổ chết, con dâu bị đâm tử vong trong chăn

Xã hội 04/05/2020 13:44

Bước đầu, cơ quan công an xác định đôi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, anh Thèn đâm vợ tử vong rồi treo cổ tự tử.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của đôi vợ chồng ở xã Pờ Ly Ngài, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Theo thông tin ban đầu, sáng 3/5, bà Giàng Thị Sín (80 tuổi) phát hiện con trai là anh Giang Seo Thèn (40 tuổi) chết trong tư thế treo cổ. Còn vợ anh Thèn là chị Thèn Thị Coi (40 tuổi) bị đâm tử vong trong chăn.

dam vo tu vong 1
Chồng giết vợ rồi treo cổ tự vẫn - Ảnh: Zing

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì cho biết vụ án mạng xảy ra đêm 2/5. Bước đầu, cơ quan công an xác định đôi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, anh Thèn đâm vợ tử vong rồi treo cổ tự tử.

Theo Zing, hai vợ chồng anh Thèn đều làm nông, có 3 con nhỏ. Cơ quan chức năng sẽ có chính sách giúp đỡ, đảm bảo 3 bé tiếp tục được đi học.

Cùng ngày 2/5, tại quận Tây Hồ (Hà Nội) cũng xảy ra vụ án mạng thương tâm. Do mâu thuẫn gia đình, chồng sát hại vợ và con trai 2 tuổi rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Theo điều tra, Quách Văn Nam (31 tuổi, trú phường Bưởi, quận Tây Hồ) đã dùng dao sát hại vợ là chị H. (21 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và cháu T. (2 tuổi, con trai Nam). Gây án xong, Nam đến trụ sở công an đầu thú.

dam vo tu vong 2
Quách Văn Nam sát hại vợ và con trai 2 tuổi - Ảnh: Internet

Tổ trưởng tổ dân phố nơi Nam sinh sống cho biết, có thể do hai vợ chồng cãi nhau, Nam ức chế nên không làm chủ được bản thân. Nhà đối tượng cũng không khá giả, mẹ Nam làm nghề bán sắt vụn, đồng nát quanh khu vực này.

Bà N. (mẹ Nam) cho biết, một mình bà nuôi con ăn học từ khi chồng bà bỏ đi nhiều năm trước. Hai mẹ con chuyển về sinh sống cùng bà ngoại. Bà N. chia sẻ, từ khi Nam kết hôn với chị H. và sinh con, giữa hai người thường hay cãi vã. Thời điểm trước khi gây án, Nam cũng cãi nhau với vợ. 

Mẹ nam thanh niên chém vợ và con trai 2 tuổi tử vong đau đớn: "Nó về khóc bảo con giết vợ rồi đi bộ ra công an tự thú"

Mẹ nam thanh niên chém vợ và con trai 2 tuổi tử vong đau đớn: "Nó về khóc bảo con giết vợ rồi đi bộ ra công an tự thú"

Người mẹ nam thanh niên ra tay sát hại vợ và con trai 2 tuổi đau đớn sau khi xảy ra vụ việc, suốt cả đêm bà không thể ngủ được vì thương con, thương cháu. Bà cho biết, hai vợ chồng con trai trước đây hay xảy ra cãi nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ Hà Giang treo cổ tự tử

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 44 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 12 giờ 15 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 12 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản