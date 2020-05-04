Bước đầu, cơ quan công an xác định đôi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, anh Thèn đâm vợ tử vong rồi treo cổ tự tử.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của đôi vợ chồng ở xã Pờ Ly Ngài, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Theo thông tin ban đầu, sáng 3/5, bà Giàng Thị Sín (80 tuổi) phát hiện con trai là anh Giang Seo Thèn (40 tuổi) chết trong tư thế treo cổ. Còn vợ anh Thèn là chị Thèn Thị Coi (40 tuổi) bị đâm tử vong trong chăn.

Chồng giết vợ rồi treo cổ tự vẫn - Ảnh: Zing

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì cho biết vụ án mạng xảy ra đêm 2/5. Bước đầu, cơ quan công an xác định đôi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, anh Thèn đâm vợ tử vong rồi treo cổ tự tử.

Theo Zing, hai vợ chồng anh Thèn đều làm nông, có 3 con nhỏ. Cơ quan chức năng sẽ có chính sách giúp đỡ, đảm bảo 3 bé tiếp tục được đi học.

Cùng ngày 2/5, tại quận Tây Hồ (Hà Nội) cũng xảy ra vụ án mạng thương tâm. Do mâu thuẫn gia đình, chồng sát hại vợ và con trai 2 tuổi rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Theo điều tra, Quách Văn Nam (31 tuổi, trú phường Bưởi, quận Tây Hồ) đã dùng dao sát hại vợ là chị H. (21 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và cháu T. (2 tuổi, con trai Nam). Gây án xong, Nam đến trụ sở công an đầu thú.

Quách Văn Nam sát hại vợ và con trai 2 tuổi - Ảnh: Internet

Tổ trưởng tổ dân phố nơi Nam sinh sống cho biết, có thể do hai vợ chồng cãi nhau, Nam ức chế nên không làm chủ được bản thân. Nhà đối tượng cũng không khá giả, mẹ Nam làm nghề bán sắt vụn, đồng nát quanh khu vực này.

Bà N. (mẹ Nam) cho biết, một mình bà nuôi con ăn học từ khi chồng bà bỏ đi nhiều năm trước. Hai mẹ con chuyển về sinh sống cùng bà ngoại. Bà N. chia sẻ, từ khi Nam kết hôn với chị H. và sinh con, giữa hai người thường hay cãi vã. Thời điểm trước khi gây án, Nam cũng cãi nhau với vợ.

Mẹ nam thanh niên chém vợ và con trai 2 tuổi tử vong đau đớn: "Nó về khóc bảo con giết vợ rồi đi bộ ra công an tự thú" Người mẹ nam thanh niên ra tay sát hại vợ và con trai 2 tuổi đau đớn sau khi xảy ra vụ việc, suốt cả đêm bà không thể ngủ được vì thương con, thương cháu. Bà cho biết, hai vợ chồng con trai trước đây hay xảy ra cãi nhau.

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