Gia đình bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành khẳng định, nhiều thông tin về đời tư của chị H. chưa được xác thực nhưng cư dân mạng đã lan truyền, bàn tán.

Liên quan đến vụ bé V.A (8 tuổi) bị dì ghẻ bạo hành đến tử vong gây nhiều sự quan tâm, theo dõi của dư luận. Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, hiện vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra, củng cố bằng chứng.

Bên cạnh việc theo dõi quá trình điều tra của cơ quan chức năng, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông bên lề như cuộc sống riêng của chị H. - mẹ bé V.A, chuyện tình ái, thân thế của "dì ghẻ" Quỳnh Trang, tình cảm của bố mẹ V.A trước khi xuất hiện "dì ghẻ"... cũng được lan truyền, bàn tán. Một phần lớn trong số đó đều là thông tin chưa xác thực.

Mới đây, nói về những luồng thông tin này, người thân của bé V.A đã có những chia sẻ thể hiện quan điểm: "Ai cũng có nhận định, suy đoán dựa trên lượng thông tin mà mọi người được tiếp cận được và sẽ nhận định trên góc nhìn của chính bản thân họ, vì thế mà đều không phải là cái nhìn tổng quan.

Thông tin có đúng, có sai, có mập mờ là bởi được đưa ra bằng nhiều hình thức khác nhau, từ người có liên quan của các bên trong vụ việc này. Người xưa đều nói "nửa sự thật không là sự thật", vì vậy gia đình con mong mọi người tiếp nhận thông tin và đừng vội kết luận gì cả nhé!".

Buổi tưởng niệm nhỏ cầu nguyện cho bé V.A - Ảnh: Internet

Ngoài ra, đại diện gia đình cũng khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ đấu tranh của bé gái xấu số, sẽ luôn làm hết sức để phối hợp với cơ quan điều tra, luật sư để xử đúng người, đúng tội. Người nhà cũng bày tỏ sự tin tưởng vào các luật sư đang hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình cũng như tin vào sự nghiêm minh của pháp luật.

Về tình trạng hiện tại của chị H., theo người thân của bé V.A cho biết: "Một cuộc hôn nhân 10 năm, không thể nào gói gọn trong một vài dòng và mẹ con chỉ muốn quên đi để tiếp tục sống, nuôi em và đòi công bằng cho V.A mà thôi. Mẹ V.A đang tập trung vào việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và làm việc với cơ quan điều tra, và chăm sóc về tâm lý cho em trai V.A nữa nên không thể ngày đêm lên tiếng được.".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-than-tiet-lo-tinh-trang-hien-tai-cua-me-be-gai-bi-bao-hanh-den-tu-vong-khang-dinh-dau-tranh-toi-cung-446645.html