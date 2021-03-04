Kéo hội bạn đi đánh ghen và đạp điện thoại nhân tình của chồng, người phụ nữ phải nhận 6 tháng tù treo.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 4/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo cho bị cáo Nguyễn Diệp Thùy (SN 1991, trú tổ 4 Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) được hưởng 6 tháng tù giam thành tù treo về tội hủy hoại tài sản.

Được biết, bị cáo Thùy và anh Nguyễn Văn Phúc là vợ chồng. Vì nghi ngờ anh Phúc ngoại tình với chị T.P.Q. nên vào khoảng 14h ngày 25/10/2018, Thùy cùng các đối tượng khác gồm Nguyễn Thị Tường Vy, Nguyễn Thục Trân, Hồ Anh Duy, Nguyễn Trung Hiếu đi ăn uống. Tại đây, Thùy kể lại chuyện của mình với chị Q. và rủ cả nhóm đi đánh ghen. Cả nhóm đồng ý.

Bị cáo Nguyễn Diệp Thùy trước tòa - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Khoảng 20h45 cùng ngày, khi nhóm Thùy - di chuyển bằng xe máy - đang đến một quán ăn trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang thì phát hiện chị Q. cũng đang điều khiển xe máy lưu thông trên đại lộ ấy.

Duy điều khiển xe, dần áp sát chặn đầu xe của Q. để Thùy dùng chân đạp vào xe và chửi nạn nhân. Chị Q. la lên "Thùy, tao đã chấm dứt với chồng của mày rồi, sao mày đánh tao, là chồng mày gọi cho tao".

Khi chị Q. lấy điện thoại ra định gọi người thân đến giúp thì bị Trân dùng tay cướp lấy rồi đưa cho Thùy giữ. Sau đó, cả nhóm dùng tay, chân đánh vào mặt, đầu, bụng, người của chị Q. Rất may, vì nghe thấy tiếng la, chị Q. được một thanh niên khác chạy đến cứu và can ngăn sự việc.

Chị Q. bị cả nhóm đánh và đập điện thoại - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bực tức, Thùy ném điện thoại của chị Q. xuống đất 2 lần, dùng chân đạp cho điện thoại vỡ nát, sau đó vứt nó vào bãi đất trống ven đường rồi cả nhóm bỏ đi. Được biết, chiếc điện thoại bị Thùy đập là Iphone 7 – 32GB (thời điểm đó có trị giá 9.592.000 đồng).

Sau khi bị nhóm Thùy đánh, chị Q. tìm nhặt lại điện thoại nói trên rồi đem đến cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang giao nộp và trình báo vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-o-khanh-hoa-di-tu-vi-keo-hoi-chi-em-di-danh-ghen-dap-dien-thoai-tieu-tam-397759.html