Người đàn ông đi mua nệm nhưng ‘bàn tay hư hỏng’ ngay trước mặt nữ nhân viên mặc váy ngắn mới lộ rõ ý đồ thực sự

Xã hội 21/02/2021 12:19

Đi mua nệm nhưng người đàn ông này lại ngồi yên một chỗ rồi thực hiện hành vi đáng xấu hổ ngay trước mặt nữ nhân viên bán hàng.

MXH Tik Tok đang lan truyền đoạn clip trích từ camerra an ninh của một cửa hàng bán đồ chăn ga gối đệm. Đoạn clip cho thấy, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc nệm, trước mặt là nữ nhân viên đang giới thiệu về sản phẩm. 

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Người đàn ông giở 'ngón nghề' ngay trước mặt nhân viên bán hàng - Ảnh cắt từ clip

Chuyện sẽ chẳng có gì bất thường nếu người đàn ông không dùng chiêu “bàn tay hư hỏng”, thò tay vào quầy thu ngân hòng lấy cắp chiếc điện thoại của nhân viên bán hàng. 

Chưa kịp cầm lấy chiếc điện thoại thì bắt gặp ánh mắt nhân viên nhìn về phía mình nên anh ta rút tay lại. Thế nhưng, chỉ ít giây sau anh chàng lại tiếp tục thực hiện hành vi đáng xấu hổ lần 2 nhưng bất thành. 

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'Bàn tay hư hỏng' vẫn không từ bỏ ý đồ trộm cắp - Ảnh cắt từ clip

Ắt hẳn, người đàn ông này không hề có ý định mua chăm ga gối nệm mà chỉ vào vai khách hàng để trộm cắp tài sản.

Tuy chưa rõ cô nhân viên có phát hiện hành vi bất thường của nam khách hàng này hay không nhưng đây cũng là một bài học cảnh tỉnh người bán hàng. Chỉ cần mất cảnh giác một giây đã vô tình tạo thời cơ cho kẻ xấu thực hiện hành vi trộm cắp.

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Từ khóa:   hành vi trộm cắp trộm cắp tài sản nạn trộm cắp

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