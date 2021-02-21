Hà Nội: Một người bán ra 130 cây vàng, thu về hơn 7,2 tỷ đồng ngay trước ngày vía thần tài

Hôm qua, ngay trước ngày vía thần tài, một khách hàng cá nhân tại Hà Nội đã bán ra 130 lượng vàng, thu về hơn 7,2 tỷ đồng.

Mùng 10 tháng Giêng hàng năm là ngày vía thần tài. Quan niệm dân gian cho rằng, chỉ cần mua vàng vào ngày này thì cả năm gia chủ sẽ giữ được tài sản lớn trong tay, ăn nên làm ra. Thế nên, dù chưa đến ngày vía thần tài, nhưng người dân đã tranh thủ ngày cuối tuần đi mua vàng để cầu may đầu năm.

Một khách hàng cá nhân tại Hà Nội đã bán ra 130 cây vàng, thu về hơn 7,2 tỷ đồng ngay trước ngày vía Thần Tài - Ảnh: Người Lao Động

Đặc biệt, một khách hàng cá nhân tại Hà Nội đã đến doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc Bảo Tín Minh Châu ở đường Cầu Giấy (Hà Nội) bán ra 130 cây vàng, thu về hơn 7,2 tỷ đồng trước ngày vía Thần Tài.

Sau khi đã kiểm tra kỹ vàng miếng bằng các biện pháp kỹ thuật, phía cửa hàng phát hiện một số vàng miếng có dấu hiệu ố màu nên mua vào với giá thấp hơn. Cụ thể, cửa hàng đã chốt tổng hóa đơn mua bán với hơn 7,2 tỷ đồng cho 130 cây vàng.

Giá vàng trong nước ngày 21/2

Sáng 21/2, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 55,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,67 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,37 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 56,35 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Rồng vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 54,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 1.784,6 USD/ounce (mua vào) và 1.785 USD/ounce (bán ra).

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