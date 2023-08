Cơ quan công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ việc nam thanh niên tự trồng cần sa, cây anh túc với số lượng khủng ngay trong vườn nhà.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ tang vật khoảng gần 3.000 cây anh túc, cây cần sa - Ảnh: Doanh Nghiệp & Tiếp Thị

Trước đó, Đội An ninh, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện Việt Yên và Công an xã Tiên Sơn phát hiện vườn anh túc và cần sa gần 3000 cây đang được trồng sau vườn nhà anh D. V. C. (SN 1986) tại thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên.

Sau khi làm việc với lực lượng chức năng, anh C. khai nhận mình chính là người trực tiếp trồng cần sa, cây anh túc khủng trên tại vườn nhà.

Công an đã lập biên bản và tiến hành nhổ bỏ, tạm giữ tang vật khoảng gần 3.000 cây anh túc, cây cần sa nói trên.

