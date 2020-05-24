Trong lúc đi tập thể dục, người dân phát hiện bé gái tử vong, nổi trên mặt hồ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang xác nhận danh tính, tìm kiếm người thân nạn nhân.

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Sỹ Anh, Khối trưởng khối 10, phường Cửa Nam, TP. Vinh (Nghệ An) xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện một bé gái tử vong bất thường.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23/5, người dân tại phường Cửa Nam (thuộc khối 10, phường Cửa Nam) đi tập thể dục thì phát hiện thi thể nổi trên mặt hồ. Sau đó, người dân đã trục vớt thi thể, trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Khu vực người dân phát hiện bé gái tử vong, thi thể trôi trên mặt hồ - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ quốc, nạn nhân là một bé gái khoảng 12 đến 13 tuổi. Khi được phát hiện, nạn nhân mặc áo phông, quần đùi vải hoa màu đỏ. Trên người cháu bé không có giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định được danh tính và người thân.

Bé gái 13 tuổi chết đuối sau khi bố qua đời 2 tháng

Cách đây không lâu, tại Quảng Trị cũng vừa xảy ra vụ việc một bé gái 13 tuổi chết đuối thương tâm. Theo đó, vào buổi sáng ngày 21/5, người dân nhìn thấy em N.T.Q.N (13 tuổi, trú KP. Lai Phước, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đi chân đất lên cầu. Sau đó không lâu mọi người nghe tiếng kêu cứu nên chạy ra nhưng em N. đã chìm dần xuống nước.

Sau 1 giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Được biết gia đình em N. có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trước đó 2 tháng, bố N. đã qua đời vì mắc bệnh nặng. Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, thi thể của N. đã được tìm thấy.

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