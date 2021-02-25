Ngỡ ngàng nhan sắc ‘tuyệt trần’ thuở thanh xuân của cụ bà 100 tuổi ở Hà Nội

Mới đây, tài khoản facebook có tên Trần Hồng Hạnh đã chia sẻ vào 1 group những hình ảnh về cụ ngoại của mình khi còn trẻ. Điều này đã khiến cộng đồng mạng “xỉu ngang xỉu dọc” khi ngắm nhìn nhan sắc thuở thanh xuân vô cùng xinh đẹp, sang trọng của cụ bà 100 tuổi.
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Theo chị Trần Hồng Hạnh, cụ tên là Nguyễn Thị Băng Tâm, sinh năm 1921, hiện đang ở phố Nguyễn Du, Hà Nội. Mới đây, cả gia đình đã tổ chức lễ thượng thọ mừng 100 tuổi của cụ.
"Năm nay cụ ngoại đã bước sang mùa xuân thứ 101, giờ chúc câu 'bách niên giai lão' đã không còn hiệu lực nữa rồi. Cụ tuy tuổi cao nhưng vẫn còn minh mẫn, vẫn nhớ vanh vách tên tuổi địa chỉ con cháu chút chít của cụ”, chị Hạnh tự hào chia sẻ.
Nhìn những hình ảnh chị Hạnh đăng tải, cộng đồng mạng không khỏi “xỉu ngang xỉu dọc” với nhan sắc vô cùng xinh đẹp, dịu dàng của cụ bà 100 tuổi. Cụ Băng Tâm diện chiếc áo sang trọng trong đám cưới của mình năm 1938, tôn lên vẻ quý phái đúng chuẩn của phụ nữ Á Đông.
“Cụ như cây đại thụ toả bóng mát cho con cháu noi theo, tính cụ hiền lành, nhẹ nhàng thanh cảnh đúng 'gái Tràng An', nhưng cụ lại rất nghiêm khắc trong việc giữ gìn bản sắc truyền thống của gia đình", chị Hạnh chia sẻ thêm về cụ ngoại của mình.
“Chủ thớt” còn tiết lộ “bí quyết” giúp cụ bà thọ như vậy đó là: "Cụ ăn uống rất đạm bạc, chỉ rau củ quả là chính, hàng ngày tụng kinh niệm Phật 2,3 tiếng, rồi đi dạo quanh nhà, thi thoảng làm vài điếu thuốc cho thơm mồm”.
Nhờ có sức khỏe tốt và tinh thần vui vẻ, cụ từng đi nhiều nơi trên thế giới. Năm 87 tuổi, cụ còn từng đi máy bay sang Mỹ chơi cùng con cháu 1 tháng.
Hiện tại, cụ bà đã bước sang tuổi 101, con cháu trong nhà đều mong muốn cụ mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình. "Xuân mới, mình không mong gì hơn là mong cụ sống thọ, sống khoẻ mạnh và hạnh phúc bên các con cháu của cụ", chị Hạnh tâm sự.