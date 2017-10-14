Nghiện phim đen, gã thanh niên rình rập 'săn' các bé gái ở nhiều trường tiểu học để dâm ô

Xã hội 14/10/2017 11:08

Bị ảnh hưởng bởi phim ảnh trên các trang web đen, mỗi buổi sáng sau khi đưa bạn gái đi học, Hoàng lân la đến các trường tiểu học để giở trò đồi bại với các bé gái.

Hôm qua, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Việt Hoàng (26 tuổi, cư trú tại Đống Đa, Hà Nội) về tội Dâm ô với trẻ em.

Theo cáo trạng, Hoàng là một người làm nghề tự do, không có công việc ổn định. Anh ta thường xuyên truy cập vào các trang web đen để xem phim hoạt hình sex (sex hantai). 

Bị ám ảnh bởi các bộ phim này, vào mỗi buổi sáng sau khi đưa người yêu đi học, Hoàng sẽ lân la đến các trường tiểu học để theo dõi các bé gái rồi giở trò đồi bại. Theo Vietnamnet, trong các ngày 21/12/2016, 12/5/2017 và 16/5/2017, Hoàng đã thực hiện 6 vụ dâm ô trẻ em ở 4 trường tiểu học khác nhau.

Cụ thể vào khoảng 7 giờ ngày 21/12/2016, khi đã đưa bạn gái đến trường học như thường lệ, Hoàng tìm đến một trường tiểu học ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau khi dựng xe máy ở cổng, Hoàng đi vào trường và nhìn thấy một bé gái không mặc đồng phục. Lợi dụng sự ngây thơ của cô bé, gã này tiếp cận và hỏi: "Tại sao cháu không mặc đồng phục?".

Nghiện phim đen, gã thanh niên rình rập 'săn' các bé gái ở nhiều trường tiểu học để dâm ô - Ảnh 1
Sau khi đưa bạn gái đến trường, Hoàng đến các  trường tiểu học để giở trò đồi bại với các em học sinh - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này bé gái mới đáp rằng: "Hôm nay là ngày thường nên cháu không mặc đồng phục". Nghe vậy, Hoàng yêu cầu bé gái vào nhà vệ sinh thay quần áo vì "ngày thường cũng phải mặc".

Khi cô bé theo Hoàng vào nhà vệ sinh, hắn liền đóng cửa lại rồi dâm ô bé gái. Vì quá hoảng sợ nên bé gái lớp 4 kêu cứu, lo lắng bị phát hiện nên Hoàng buông cháu bé ra rồi bỏ đi.

Một lần khác, vào 7 giờ ngày 16/5/2017, Hoàng đến một trường tiểu học ở Hoàng Mai, Hà Nội rồi đi lên tầng 2. Ở đây, Hoàng gặp một bé lớp 2 rồi nói với em rằng: "Chú là bạn của bố cháu, vào đây chú nhờ một chút". Hoàng cầm tay cháu An rồi dẫn vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi thực hiện hành vi dâm ô. Lúc này cháu bé sợ hãi nói: "Chú ơi, bố mẹ cháu dặn không được làm như thế". Sau đó Hoàng bỏ tay ra và đi ra ngoài vì sợ bị phát hiện.

Sau khi dâm ô bé gái lớp 2, Hoàng vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục đi lên nhà vệ sinh tầng 3 để "săn" những bé gái khác. Tại đây, Hoàng gặp bé gái tên M. học sinh lớp 5 đang giặt khăn lau bàn. Thấy Hoàng bé gái hỏi: "Chú tìm ai?".  Hoàng trả lời: "chú tìm bạn Trang", cháu M. hỏi lại: "Có phải bạn Trang lớp 5A4 không?". Hoàng im lặng không trả lời mà lại gần M. thực hiện hành vi dâm ô bé.

Hoảng hốt trước hành vi của Hoàng, M. đẩy tay hắn ra nói: "Đây là nhà vệ sinh nữ" rồi bỏ đi. Lúc này Hoàng mới chịu rời khỏi trường học.

Ngoài những vụ kể trên, cơ quan chức năng điều tra được Hoàng còn thực hiện 3 vụ dâm ô khác với 3 bé gái ở các trường tiểu học. Khi bị bắt giữ, Hoàng đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình với cơ quan điều tra.

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