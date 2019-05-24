Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, ông Nguyễn Tiến Hòa (SN 1978, ngụ huyện Cần Giuộc) đi cùng 1 người phụ nữ đến Trung tâm y tế huyện Bến Lức để khám và điều trị bệnh.

Hôm nay (24/5), tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An xảy ra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong thương tâm.

Lợi dụng lúc anh Hòa đang ngồi trong khu vực lấy số khám bệnh, Cường dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Anh Hòa lập tức được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Thấy vợ đi chung với anh Hòa, Hồ Văn Cường (SN 1980, ngụ khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) âm thầm theo dõi và vào trong ngồi chờ.

Sau khi gây án, Cường bị lực lượng bảo vệ và người dân bắt giữ giao cho Công an huyện Bến Lức.

Theo lời khai ban đầu, Cường nghi ngờ anh Hòa có quan hệ bất chính với vợ mình nên ra tay sát hại "tình địch". Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Pháp Luật

Khoảng 10 ngày trước, tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xảy ra án mạng thương tâm mà nguyên nhân cũng là do cuồng ghen.

Theo điều tra, rạng sáng ngày 15/5, người dân sống tại một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai nghe tiếng la hét phát ra từ nhà của một cặp vợ chồng. Lại gần kiểm tra, họ phát hiện cả 2 nằm bất động trong tình trạng cháy đen, nồng nặc mùi xăng.

Qua điều tra, công an xác định hai nạn nhân là ông Trần Văn Hùng (SN 1974) và bà Nguyễn Thị Diễm (SN 1976). Cả hai là vợ chồng, đã có với nhau 3 người con.

Thời gian gần đây, ông Hùng nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 15/5, sau khi cãi vã trong nhà, ông Hùng bất ngờ lấy can xăng tưới lên người mình rồi ôm vợ, châm lửa đốt khiến cả 2 cháy như ngọn đuốc sống.

Bà Diễm chỉ kịp chạy ra ngoài kêu cứu rồi gục xuống đất bất tỉnh. Khi người dân có mặt, ông Hùng đã tử vong, còn bà Diễm được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, vợ chồng ông Hùng mới xây căn nhà. Ông Hùng nghi ngờ vợ có tình cảm với người thợ sơn nên ghen tuông. Người chồng đâm vợ nhiều nhát sau đó tưới xăng lên người, ôm vợ rồi châm lửa tự thiêu.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.