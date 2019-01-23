Nghe tiếng la thất thanh, người nhà chạy ra thì phát hiện gương mặt bé gái 6 tuổi tan nát vì nguyên nhân không ai ngờ tới

Nghe tiếng bé gái la hét, người nhà chạy ra ngoài kiểm tra thì bàng hoàng thấy vùng mặt bé bị chấn thương nặng do chó nhà cắn.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình – Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vào trưa 21/1, bệnh viện tiếp nhận một bé gái 6 tuổi bị đa vết thương hàm mặt phức tạp.

Theo đó, bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, ở cung mày trán phải bệnh nhân có vết thương dài và sâu, vết thương góc trong mắt có diện tích 10cm2, ở trán có vết thương rộng 3cm và gò má trái có một vết thương bị lóc da rộng khoảng 6cm, sát với đường đi thần kinh và tuyến nước bọt.

Bé gái được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, bị đa vết thương hàm mặt phức tạp - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được chỉ định phẫu thuật cấp cứu, thăm dò vết thương. Kết quả đánh giá cho thấy vết thương má lộ dây thần kinh VII nhưng may mắn không bị đứt nên đã được khâu phục hồi, xử trí đa vết thương.

Chia sẻ với Dân Trí, bác sĩ Giang cho biết chấn thương này rất nguy hiểm, nếu bị đứt dây thần kinh, nạn nhân có nguy cơ bị liệt mặt.

Được biết bé gái bị thương là do chó nhà nặng 30kg xông vào nhà cắn khi đang chơi đùa ngoài sân. Lúc này, nghe thấy tiếng hét, người lớn chạy ra can ngăn nhưng không kịp.

Hiện tại tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định, tỉnh táo, vết thương mổ khô, được tư vấn tiêm phòng dại và dự kiến được xuất viện vào cuối tuần này.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên có người bị chó nhà cắn bị thương. Chính vì vậy các bác sĩ khuyến cáo những gia đình nuôi chó, mèo phải đặc biệt cẩn thận tiêm phòng dại và cho đeo rọ mõm.

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