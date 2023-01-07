Nghệ An: Phát hiện bé gái 3 tuổi chết cùng bố trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Xã hội 07/01/2023 18:29

Mới đây trên địa bàn tỉnh Nghệ An vừa xảy ra một vụ việc nghiêm trọng, cụ thể một bé gái 3 tuổi vừa trải qua đợt phẫu thuật tim được phát hiện chết cùng bố ở nhà riêng.

Theo thông tin từ báo VTC News vào chiều 7/1, nguồn tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến hai bố con anh T.V.K (27 tuổi, trú xóm Đức Thành, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc) chết trong tư thế treo cổ.

Nghệ An: Phát hiện bé gái 3 tuổi chết cùng bố trong tư thế treo cổ tại nhà riêng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo VTC News 

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người dân bàng hoàng khi đến nhà anh K phát hiện anh K và con gái 3 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà. Người thân và người dân đã báo cơ quan chức năng.

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nghi Hoa đã kịp có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo lên cấp trên để vào cuộc điều tra làm rõ cái chết của hai bố con anh K.

Được biết con gái của vợ chồng anh K cũng vừa trải qua đợt phẩu thuật tim bẩm sinh.

Theo ông Đặng Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Nghi Hoa, tối hôm qua (6/1), vợ của anh K vắng nhà chỉ có hai bố con anh K ở nhà với nhau. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng nêu trên đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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