Nghệ An: Nhánh đa cổ thụ dài 25 m bị gãy, đè trúng 4 học sinh

Xã hội 31/03/2021 23:54

Tại hiện trường, nhánh đa gãy dài khoảng 25 m, tán rộng gần 1 m. Được biết, cây đa này đã có hơn 300 năm tuổi.

Theo nguồn tin từ Zing, cây đa trước cổng trường tiểu học xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An bất ngờ bị gãy vào chiều 31/3. Sự việc xảy ra khiến 4 em học sinh vừa tan học đã bị thương.

Theo đó, hai em bị thương nặng vùng đầu, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây bắc Nghệ An. Hai học sinh còn lại phải theo dõi sức khỏe tại trạm y tế xã Nghĩa Khánh.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing  

Tại hiện trường, nhánh đa gãy dài khoảng 25 m, tán rộng gần 1 m. Phần bị gãy nhánh có dấu hiệu rỗng ruột. Ngoài ra, nhánh đa gãy đó cũng đè trúng làm hư hỏng một xe máy cùng xe đạp điện của phụ huynh tới đón con.

Vào tháng 8/2012, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định công nhận cây đa làng Trù là di tích lịch sử cách mạng. Năm 2016, Hội sinh vật cây cảnh Việt Nam quyết định công nhận cây đa làng Trù là cây cổ thụ di tích lịch sử văn hoá tròn 300 tuổi.

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