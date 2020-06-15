Trong lúc tắm ở bể bơi trẻ em, bé 7 tuổi đã leo sang bể bơi người lớn. Cháu bé không biết bơi, cộng thêm mực nước sâu đã dẫn đến đuối nước thương tâm.

Mới đây, trên địa bàn xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại một khu công viên nước khiến cháu bé 7 tuổi tử vong. Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch xã Diễn Ngọc xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 13/6, bé H.L.S. (7 tuổi, trú xã Diễn Ngọc) cùng bố mẹ và em nhỏ đi bơi tại khu vui chơi, giải trí công viên nước Hải Vân (thuộc xóm Hồng Yên, xã Diễn Ngọc). Trong lúc tắm ở bể bơi trẻ em, cháu S. đã leo sang bể bơi người lớn.

Do mực nước ở bể bơi người lớn sâu, bé S. lại không biết bơi nên dẫn đến đuối nước. Khi mọi người phát hiện thì đã không thể cứu vãn. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Khu công viên nước nơi cháu bé 7 tuổi đuối nước thương tâm - Ảnh: Tổ Quốc

Tháng 9/2019, tại Hà Nội cũng xảy ra trường hợp trẻ em chết đuối ở công viên nước khiến nhiều người xót xa.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 22/9, một bé trai 6 tuổi (quê ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) được người thân đưa vào công viên nước Thanh Hà (phường Phú Lương, quận Hà Đông) chơi. Trong quá trình vui chơi ở dòng sông lười, bé trai đã bị đuối nước.

Trước đó, vào ngày 12/6, một bé trai cũng bị đuối nước tử vong ở khu vực sông lười của công viên nước Thanh Hà.

Hé lộ hoàn cảnh đáng thương của 3 em nhỏ đuối nước thương tâm ở Đắk Lắk Cả 3 em nhỏ đuối nước thương tâm ở xã Cư Amung, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

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