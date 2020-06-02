Hé lộ hoàn cảnh đáng thương của 3 em nhỏ đuối nước thương tâm ở Đắk Lắk

Xã hội 02/06/2020 09:51

Cả 3 em nhỏ đuối nước thương tâm ở xã Cư Amung, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Mới đây, tại thôn 3, xã Cư Amung, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 bé gái tử vong. 

Khoảng 16 giờ chiều 30/5, 3 cháu nhỏ gồm: La Thị Mai A. (9 tuổi), Long Thị Phương V. (8 tuổi) và Nông Thị Mỹ L. (8 tuổi), cùng là học sinh Trường Tiểu học Lê Đình Chinh rủ nhau ra đập Hà Dưng tắm. 

Trong lúc tắm, 3 bé không may bị trượt chân xuống hố nước sâu trong lòng đập Hà Dưng dẫn đến chết đuối.

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Ông bà, cha mẹ khóc cạn nước mắt bên thi thể 3 học sinh chết đuối thương tâm - Ảnh: Internet

Theo Infonet, sau khi xảy ra sự việc, nhà trường và chính quyền địa phương đã đến nhà động viên, chia buồn cùng gia đình 3 em nhỏ. 

Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch UBND xã Cư Amung cho biết cả 3 cháu bé bị đuối nước đều có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, nhà cháu La Thị Mai A. là hộ nghèo đặc biệt của xã Cư Amung. Cả gia đình sống trong một ngôi nhà ván nhỏ, dột nát. Tuy nhà nghèo nhưng cháu A. vẫn cố gắng học tập và là học sinh giỏi.

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Ngôi nhà bằng ván gỗ dột nát của gia đình cháu La Thị Mai A. - Ảnh: Infonet

Còn cháu Long Thị Phương V. thì bố mẹ đã ly hôn. Trước khi gặp nạn, cháu V. đang sống với ông bà ngoại già yếu, neo đơn. Nhà cháu Nông Thị Mỹ L. có 4 anh em đang tuổi ăn học, bố mẹ cháu L. làm nông, là hộ cận nghèo của xã Cư Amung.

Nói về nguyên nhân vụ đuối nước, chính quyền xã cho biết, vào mùa khô, các em nhỏ ở địa phương thường ra đập Hà Dưng để tắm mát vì hồ đã cạn. Tuy nhiên, mấy ngày nay mưa nhiều, nước dâng lên cao, nhiều hố sâu trong hồ bị che lấp nên các cháu không biết.

Trước đó, UBND xã Cư Amung đã cắm biển cảnh báo ngay khu đập, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động các gia đình không cho trẻ nhỏ ra tắm sông, suối, ao hồ...

Tuy nhiên, vẫn có nhiều em nhỏ ra sông hồ tắm mát, nghịch nước và không phải khi nào người lớn cũng có mặt để cứu giúp kịp thời khi có rủi ro.

Xót cảnh ông bà, cha mẹ khóc cạn nước mắt bên thi thể 3 học sinh chết đuối thương tâm

Xót cảnh ông bà, cha mẹ khóc cạn nước mắt bên thi thể 3 học sinh chết đuối thương tâm

Chiều tối không thấy con về nhà, gia đình đi tìm thì phát hiện 3 em chết đuối thương tâm. Chứng kiến cảnh gia đình khóc ngất bên thi thể các nạn nhân, ai nấy đều xót xa.

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