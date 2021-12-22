Trong lúc đang chơi, cháu bé bị khối bê tông đổ người dẫn đến tràn máu màng ngoài tim lượng nhiều, có chèn ép tim cấp do xương sườn bị gãy đâm vào, khả năng tử vong cao.

Theo báo Phụ Nữ Online đưa tin, ngày 22/12, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi B.T.D (16 tháng tuổi) trong tình trạng bị chấn thương ngực kín do tai nạn khối bê tông đổ vào người.

Theo đó, người nhà cho biết, khi đang chơi bên ngoài, bé D. vịn tay vào cột bê tông rồi bị khối bê tông này đổ sập vào người. Sau tai nạn, bé đau đớn, ngất lịm, tím tái, khó thở và được sơ cứu tại bệnh viện tuyến huyện, sau đó nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã thăm khám, thực hiện xét nghiệm cấp cứu cần thiết và siêu âm tim, chụp X-quang ngay tại giường bệnh. Qua đó, kết quả siêu âm tim xuất hiện hình ảnh tràn máu màng ngoài tim lượng nhiều, có chèn ép tim cấp do xương sườn bị gãy đâm vào.

Nhận định bệnh nhi rơi vào nguy kịch, khả năng tử vong cao do chèn ép tim cấp ứ trệ tuần hoàn, các bác sĩ đã ngay lập tức đưa em vào phòng mổ, khẩn trương phối hợp phẫu thuật xử trí tổn thương tim cho bệnh nhi.

Hiện bé D. đã dần tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và các dẫn lưu - Ảnh: Phụ nữ Online

Ê-kíp phẫu thuật đã mở ngay cửa sổ màng ngoài tim, hút ra 100ml máu tươi lẫn máu cục. Đồng thời cầm máu, cố định lại xương sườn số 5 bị gãy đâm thủng màng tim về vị trí giải phẫu, bơm rửa màng ngoài tim và màng phổi.

Sau 2 tiếng phẫu thuật, tình trạng nguy cấp của bé đã được kiểm soát. Sau mổ, bệnh nhi được chuyển về Khoa Hồi sức Ngoại khoa để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện bé đã dần tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và các dẫn lưu, chức năng tim mạch hô hấp ổn định và sẽ sớm được trở về gia đình.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thường xuyên chú ý quan sát trẻ nhỏ vì trẻ luôn hiếu động tò mò, có thể vô tình gặp những tai nạn đáng tiếc. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng hoặc để lại các di chứng gây tổn hại sức khỏe.

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