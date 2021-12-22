Nghệ An: Bé 16 tháng tuổi bị khối bê tông đổ vào người, rơi vào tình trạng nguy kịch tính mạng

Xã hội 22/12/2021 14:16

Trong lúc đang chơi, cháu bé bị khối bê tông đổ người dẫn đến tràn máu màng ngoài tim lượng nhiều, có chèn ép tim cấp do xương sườn bị gãy đâm vào, khả năng tử vong cao.

Theo báo Phụ Nữ Online đưa tin, ngày 22/12, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi B.T.D (16 tháng tuổi) trong tình trạng bị chấn thương ngực kín do tai nạn khối bê tông đổ vào người.

Theo đó, người nhà cho biết, khi đang chơi bên ngoài, bé D. vịn tay vào cột bê tông rồi bị khối bê tông này đổ sập vào người. Sau tai nạn, bé đau đớn, ngất lịm, tím tái, khó thở và được sơ cứu tại bệnh viện tuyến huyện, sau đó nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã thăm khám, thực hiện xét nghiệm cấp cứu cần thiết và siêu âm tim, chụp X-quang ngay tại giường bệnh. Qua đó, kết quả siêu âm tim xuất hiện hình ảnh tràn máu màng ngoài tim lượng nhiều, có chèn ép tim cấp do xương sườn bị gãy đâm vào.

Nhận định bệnh nhi rơi vào nguy kịch, khả năng tử vong cao do chèn ép tim cấp ứ trệ tuần hoàn, các bác sĩ đã ngay lập tức đưa em vào phòng mổ, khẩn trương phối hợp phẫu thuật xử trí tổn thương tim cho bệnh nhi.

Nghệ An: Bé 16 tháng tuổi bị khối bê tông đổ vào người, rơi vào tình trạng nguy kịch tính mạng - Ảnh 1
Hiện bé D. đã dần tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và các dẫn lưu - Ảnh: Phụ nữ Online

Ê-kíp phẫu thuật đã mở ngay cửa sổ màng ngoài tim, hút ra 100ml máu tươi lẫn máu cục. Đồng thời cầm máu, cố định lại xương sườn số 5 bị gãy đâm thủng màng tim về vị trí giải phẫu, bơm rửa màng ngoài tim và màng phổi.

Sau 2 tiếng phẫu thuật, tình trạng nguy cấp của bé đã được kiểm soát. Sau mổ, bệnh nhi được chuyển về Khoa Hồi sức Ngoại khoa để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện bé đã dần tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và các dẫn lưu, chức năng tim mạch hô hấp ổn định và sẽ sớm được trở về gia đình.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thường xuyên chú ý quan sát trẻ nhỏ vì trẻ luôn hiếu động tò mò, có thể vô tình gặp những tai nạn đáng tiếc. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng hoặc để lại các di chứng gây tổn hại sức khỏe.

Xông lá thuốc để phòng Covid-19, bé gái 14 tuổi nguy kịch

Xông lá thuốc để phòng Covid-19, bé gái 14 tuổi nguy kịch

Trong lúc xông lá thuốc để phòng Covid-19, em đột ngột lên cơn co giật và ngã úp mặt vào nồi nước xông đang sôi khoảng một phút, sau đó bất tỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái bị bê tông đổ vào người bê tông đổ vào người bé gái bé 16 tháng tuổi bị cột bê tông đổ vào người

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 52 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số